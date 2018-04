PalmOS stále na špici - Doom na P800 - a další aktuality

PalmOS platforma si opět upevnila vůdčí postavení

Navzdory každoročním prognózám různých "odborníků" si PalmOS i přes letošní vánoční sezónu udržel dominantní postavení na PDA trhu. Podle PalmSource dosáhla PalmOS platforma historicky nejlepších čísel na trhu v USA, a to okolo 80% podílu na trhu i přes očekávaný útok nových PocketPC modelů od Dellu a HP. PalmOS se polepšila v Evropě, která je tradičně víc nakloněna jiným platformám (PocketPC, SymbianOS) - v Německu zvýšila oproti minulému roku svůj podíl z 50 % na 58 %, ve Francii dokonce z 52 % na 64 %. I v Anglii je nyní její podíl na trhu 50 %!

PalmOS se ale začíná více prosazovat i na firemním trhu - v posledním kvartále na korporátním trhu v USA dokonce dosáhl 72,9 %, což je zvýšení oproti stejnému kvartálu před rokem o 16,2 %!

Co se týče jednotlivých značek, má Palm 36,8 % světového trhu, druhá je HP s 13,5 % a pozici světové trojky si už pevně drží Sony s 11 % trhu. V USA je Sony dokonce dvojkou s 14,7 % před HP s 11,3 %. Prudký pád zažil Handspring (5.8 %), ale to je dáno tím, že jeho Treo180/270 není započteno do PDA. Velké nárůsty má firma Toshiba (3,7 %), která se stává černým koněm trhu.

P800 už umí DOOM!

Nesmrtelný DOOM byl portován do Sony Ericsson P800. Podrobnosti zde.

Palm Desktop Themes 2.0

Nudí vás už váš Palm Desktop? Stáhněte si nová témata a dejte mu nový šmrnc. Podmínkou je Palm Desktop 4.1, témata jsou k mání díky firmě m5studio zdarma.

Handmark je jednička v prodeji PDA software

Podle průzkumu agentury NPD Intelect byla v prosinci 2002 nejúspěšnějším prodejcem PDA software firma Handmark. Jejími nejúspěšnějšími tituly byly RandMcNally StreetFinder a hry Scrabble a monopoly. Handmark produkuje software pro PalmOS a PocketPC platformy. Zdroj: PRNewswire.

RIM jde do Švýcarska

Další zemí, kde se objeví emailové i hlasové komunikátory Research in Motion, bude Švýcarsko. Handheldy Blackberry tam bude prodávat Swisscom. Zprávu přinesl Mobile Commerce World.

AeroPlayer B7.2

Existuje nová verze audio přehrávače pro Tungsteny - umí už i formáty MP1 a MP2 a má lepší podporu playlistu, nastavení základního adresáře souborů.

Clié SJ33 - ohlasy, 66MHz

Nový handheld Sony Clie SJ33 budí ve světě poměrně značnou pozornost, vyřazuje koneckonců oblíbený a povedený model SJ30. My jsme u rozdílů zapomněli zdůraznit též dvojnásobný takt procesoru, který je 66 MHz oproti 33 MHz u SJ30.

Fanoušci vítají SJ33 v diskusích vesměs pozitivně, kritizována je jen skutečnost, že Sony zatím neuvádí kompatibilitu MS slotu s MS Pro formátem (myslím si ale, že MS Pro bude kompatibilní jen na ARM strojích...). Hráči by přivítali i D-Pad firmy Palm, Inc.