PalmOS představil Palm OS 5 beta!

PalmOS 5 by měl přinést flexibilní přechod k ARM procesorům spolu se zachováním jednoduchosti používání PalmOS a jeho rychlosti.

Palm sám klade při představení nového PalmOS hlavní důraz na tři základní oblasti :

- vylepšení zabezpečení

- podporu multimédií

- bezdrátové přenosy

Vylepšená bezpečnost dat

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na bezpečnost dat přináší PalmS 5 jako standard šifrování dat (128-bit - SSL3.0/TLS 1.0). Ve spolupráci se známou společností RSA Security přinese PalmOS 5 RC4, SHA-1 a RSA verifikaci.

Vyšší požadavky na bezpečnost dat stoupl zejména v souvislosti s průnikem PDA do firemní a průmyslové sféry, taktéž ale i s prudkým nárůstem bezdrátových přenosů.

Multimédia

Nový PalmOS jednak obsahuje API podporu vyšších rozlišení - od základního 160x160 pixelů k násobkům. API je však kompatibilní se software, psaným pro stávající rozlišení 160x160.

PalmOS5 má lepší podporu video a audioschopností (například přehrávání 16-bitových audiosouborů). Podpora PalmOS 5 multimédiím by měla být základem pro vývojáře produktů z této kategorie.

Bezdrátové schopnosti

Kritickou schopností pro další průnik do firemní sféry jsou možnosti bezdrátových přenosů dat a hlasu. PalmOS 5 zvyšuje svoje dosavadní schopnosti zejména podporou protokolu 802.11b. Spolu s podporou Bluetooth, GSM, SDMA a 2.5G/3G sítí vytváří PalmOS standardní softwarové rozhranní a spolu s rychlým procesorem přinese zvýšení rychlosti přenosu.

Palm Inc. zahájil při této příležitosti masivní kampaň na podporu PalmOS - ta je založena mj. na "desateru" - aneb 10 důvodech, proč byste si měli zvolit PalmOS :

1. Je to de facto standard

2 Množství dostupného hardware s velkým rejstříkem cen (od $99)

3. Velké množství dostupného software

4. Snadné používání systému

5. Kompatibilita s PC a s vašimi nároky na PDA

6. Dlouhá výdrž baterií

7. Rychlé, kompaktní a efektivní zařízení

8. Stovky nejrůznějších příslušenství

9. Standard ve firemní sféře

10. Spolehlivost při používání

Další informace :

Palm oznámil, že nová PalmOS 5 by měl být k dispozici na začátku letošního léta. První CD s betaverzí PalmOS 5, utilitami a 20 kompatibilními programy jsou distribuovány přímo na PalmSource. Na konferenci lze schopnosti nového PalmOS vyzkoušet přímo i na prototypech procesorů od Intelu, Motoroly a Texas Instruments.

PalmOS 5 beta by měl být k dispozici ke stažení registrovaným vývojářům, a to na www.palmos.com. Měla by zde být první verze PalmOS 5 simulátoru, Palm Universal Debugger, Constructor a PalmRez a další nutné komponenty pro vývoj a testování aplikací.