PalmOS mluvící slovník - RIM je král patentů - a další aktuality

Treo nakonec přece jen s Graffiti

Handspring a CIC (Communication Intelligence Corporation) uzavřely dohodu o zpřístupnění aplikace RecoEcho Plus všem majitelům Treo 90/180270 zdarma. Reco Echo Plus je program, který umožňuje vkládat Graffiti tahy kdekoliv na displeji a umožňuje i na Treu bez Graffiti plošky psát Graffiti. Program si mohou zdarma stáhnout i registrovaní uživatelé dosavadních modelů Treo.

RIM - král patentů?

Další zajímavou zprávou od Handspringu je licencování patentů firmy RIM na klávesničku. To svědčí o tom, že se malé klávesničky u Trea osvědčily a Handspring nadále hodlá pokračovat v jejich využívání a vývoji.

Licencování e-mail software od RIM Blackberry si ale licencovala i Nokia a hodlá je integrovat do svých budoucích chytrých telefonů. A do třetice si od RIMu údajně licencovala klávesničku pro svůj handheld, telefon Palm Tungsten W i firma Palm, Inc.

TabletPC - chytí se?

I když nejsou TabletPC klasickými PDA, v lecčems se jim blíží. Slibně se rozvíjející nové odvětví už probouzí zájem dalších firem. Několik novinek v této oblasti představil minulý týden samotný Bill Gates.

TabletPC nebudou konkurovat ani tak handheldům, jako spíše notebookům a jejich doménou bude firemní sféra.

Lexus koupil 3.000 Palmů

Významný prodejce automobilů firma Lexus se rozhodla zainvestovat a vybavit své prodejce handheldy firmy Palm, Inc. Palm m500 - koupili jich hned 3.000. Pro své prodejce firma zprovoznila zvláštní stránky s informacemi k rychlému stažení a prohlížení na Palmech, aby měli prodejci v Palmu vždy čerstvé údaje o prodávaných autech. Inspirace pro naše firmy?

PalmTipsheet 36

Listopadový e-zin PalmTipsheet přináší aktuality, novinky a také hlavní téma, kterým jsou kancelářské PalmOS programy. Obvyklý rozhovor je s Babettem Geronimem z Filipin.

Odkazy: Palm Tipsheet 36 Palm Doc | iSilo | Plucker