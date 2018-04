PalmOS - malý vítěz před prvním výkopem!

My jsme vám již před několika týdny přinesli recenze dvou programů z této kategorie - jedním z nich byl komerční PSCup2002 a druhým lokalizovaný FIFA WorldCup 2002.

Takže jen pro krátké připomenutí -

PSCup2002

Je komerční produkt firmy PalmSport (stojí $11,99) a je to pravděpodobně vrchol toho, co může podobný program v současné době uživateli nabídnout. Nejsou to rozhodně vyhozené peníze za nic - program je opravdu špičkou jak po stránce designové, tak i informační (námi kritizovaná absence soupisek byla odstraněna včera). Vynikající je schopnost "nasávat" data při Hot-Syncu - při každém HotSyncu se vám do Palmu přehrají novinky do sekce News a výsledky zápasů. Firma tímto způsobem distribuuje i nové verze programu, zkrátka nejvyšší profesionalita!

FIFA WorldCup 2002

Je sice freeware, ale je minimálně rovnocenným soupeřem řadě placených programů. Design sice není tak exkluzivní jako u PSCupu2002, ale informačně nejste ošizeni o nic podstatného - jsou zde navíc i sestavy s podrobnostmi o hráčích. Program jsme pro vás lokalizovali do češtiny.

Thomas Pundt minulý týden vydal novou verzi (1.0), takže kdo ji ještě nemáte, stáhněte si její českou variantu zde.

WCup2002 1.0

Když jsem v roce 2000 psal preview skvělého programu Euro2KManager (TinyStocks jej dodal poněkud opožděně - až po zahájení Euro 2000), poznamenal jsem, že by bylo prima, kdyby jej firma využila i na další turnaje. A je to tady - program je na světě a zůstal freeware!

TinyStocks na svém engine ještě dál zapracoval - tabulky skupin jsou v barvě a program rovněž umí aktualizovat data (výsledky) z internetu nebo třeba i přes mobilní telefon. Firma totiž zajistí vždy stažení "čerstvých" dat do vašeho Palmu!

Funambol Soccer World Cup 2002

Produkt firmy Funambol, který je trošku jiný než ostatní popisované produkty.. Na rozdíl od nich se totiž nesnaží o nějakého podrobného průvodce šampionátem a děním kolem něj. Výsledky zápasů nemůžete vkládat ručně.

Zato dostanete intuitivní, jednoduchý program s vyhledáváním podle mužstev i podle skupin, v kterém se vám vždy při HotSyncu obnoví aktuální data (výsledky zápasů). A nejlepší na konec - to vše je zcela zdarma!

Placená sekce

Tvůrci různých komerčních a shareware řešení měli letos tak trošku smůlu. Kdo si hodlá za program tohoto typu připlatit, ten si asi koupil skvělý PSCup2002 a pro všechny ostatní jsou tu skvělé freewarové produkty bez nějakých kompromisů. Ani jeden placený produkt (s výjimkou právě PSCupu2002) nepřináší (dle mne) nic moc nového a výjimečného oproti výše jmenovaným freeware produktům. Je ale možné, že se někomu zalíbí design či způsob práce s nimi, takže je tu uvedeme alespoň heslovitě:

World Cup 2002 Planner

Program Andrewa Brindla (shareware $3). Přehled utkání s indikací, na kterém UK programu se vysílá, a exportem zápasu do DateBooku. Výsledky lze vkládat ručně.

FIFA WorldCup 2002 Fixture

Program Gustava del Daga. Je shareware $4,99. Další z řady podobných programů, kde můžete vkládat výsledky zápasů, je zde export do DateBooku. Celé mi to přijde takové pomalé a trhané...

2002 Soccer World Cup

Tentokrát prozměnu hned komerční produkt Feroze Khan Ahmenda za $2,99. Není k němu demo a nelze tedy o něm říct nic, abychom nepapouškovali, co o něm napsal jeho vývojář :-(

Korea-Japan 2002 World Cup

"Komerční" QuickSheetové tabulky Fabrizia Lavada za $1,00....

A pár dalších tipů nakonec

Ke stažení je i několik textových a databázových souborů s informacemi o MS 2002 - třeba freewarové DesignItGear World Cup Guide či 2002 World Cup Soccer PD Database.

A jiné platformy?

Přes sebevětší snahu jsem toho moc najít nedokázal, něco ale přece:

WorldCup 1.1 by měl být produkt pro Psiony od firmy Smile Software - je freeware a je to program všech utkání ve formátu Epoc Data(Agenda.