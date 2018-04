PalmOS kanceláře: V ČR vládne DocToGo

V Čechách kraluje Documents To Go

Firma DataViz má u nás ve své kategorii zcela neotřesitelné postavení, za kterým stojí tři základní motivy:

funkční verzi programu obsahovala většina modelů firem Palm a Sony prodávaných v posledních letech

balíček programů Documents To Go nabízí velmi dobrou kancelář s bezkonkurenční synchronizací s PC

DocToGo má obstojnou podporu diakritiky

Není divu, že na šesti z deseti PDA s PalmOS najdeme tuto kancelář. Druhá nejoblíbenější je QuickOffice s 16% uživatelů, ostatní kanceláře se u nás zatím prosazují jen pomalu, očekáváme ale rozvoj nových prohlížečů Repligo a PicselViewer.

Poznámka: jedná se o letmý průzkum v našich článcích o PalmOS kancelářích z dubna 2003, zúčastnilo se ho celkem 42 hlasujících.

Čekání na nový Documents To Go?

Firma DataViz slavnostně slíbila novou verzi kanceláře s přímou podporou "native" formátu už v únoru a příliš času ji do jejího slibu (nová verze do léta) nezbývá. Nová kancelář se zatím neobjevila, u DataVizu ale vše bývá ráz naráz (bez nějakých veřejných betaverzí), takže snad se během nejbližších týdnů dočkáme. Jedinou kanceláří s editací a s přímou podporou Office formátů tedy zatím zůstává jen QuickOffice 7 - Premier.

MobileSystems - nový hráč kancelářského trhu

Zcela nenápadně se do pozice významného výrobce PalmOS kanceláří propracovává firma MobileSystems. Vzala to oklikou - nejdříve nabídla velmi dobrý databázový program Mobile Acces, finanční Mobile Money, obrázkový Mobile Paint a v nedávné době i textový editor Mobile Word 2003. Dokázal do něj integrovat svoje moduly pro kontrolu pravopisu QuickSpell, QuickCheck a QuickWrite i vkládání obrázků pomocí Mobile Paint.

S tím pravopisem je to ovšem klasika - jen "velké" jazyky (nevím, proč někdo nenapíše program pro konverzi adekvátních databází třeba z MS Office produktů). V nabídce zatím chybí spreadsheet s grafy a prezentační program, při tempu vývojářů MobileSystems se ale dají tyto produkty čekat velmi brzy.