PalmOS Flash Player - Tři nové Toshiby - a další aktuality

Toshiba uvede tři nové PocketPC handheldy

Firma Toshiba si bedlivě střeží svůj letošní úspěch na trhu PocketPC handheldů a na konci týdne představí v Japonsku hned tři nové modely své řady Genio. Hlavní rozdíl mezi novými handheldy bude ve velikosti paměti. Zatímco Genio e550GS bude mít RAM 64MB a e550GX 128 MBm, model 550GX/MD dostanete se 128MB RAM a 1GB IBM Microdrive navrch.

Genio e550GS je orientován na masový trh a měl by se prodávat za cca $490, e550GX a 550GX/MD míří na firemní trhy, bude vybaven ClearVue Office a bude se prodávat za $575 (GX), resp. $820 (GX/MD).

DELL Axim X5 na Comdexu - budete při tom!

je potvrzeno, že DELL uvede své nové dva handheldy na Comdexu, který začíná 18.11. v Las Vegas.

Protože Mobil Media bude mít na Comdexu své redaktory, měli byste mít na Palmare informace z první ruky (pokud se našim lidem podaří k stánku DELLu probojovat :)

Flash Player v PalmOS

Firma Macromedia a Sony Corp. oznámily, že Macromedia Flash Player bude součástí balíčku software do nových modelů Sony Clié řady NX. NX se tak stanou prvními PalmOS počítači s touto podporou. Macromedia svůj úmysl instalovat svůj Flash Player do nové generace PalmOS handheldů zveřejnila již dřív, důvodem tohoto odkladu byla slabší výkonnost dosavadních procesorů DragonBall.

DataViz: Inbox To Go

Neúnavná firma DataViz míří za titulem krále kancelářských PalmOS programů velmi cílevědomě. Po nedávné akvizici databázového programu ThinkDB (SmartList) vydala nyní oficiálně svůj program Inbox To Go. To je "bezdrátový" poštovní klient, který neumí nic menšího, než z PDA odeslat jako přílohy palmem zpracované soubory z kancelářských DocToGo programů (spreadsheet, textový dokument), které se při přenosu přes mailový server překonvertují v dokumenty, které lze pak přečíst ve Wordu a Excelu. Funguje to i opačně. Produkt stojí $49,95, v této ceně je 12-měsíční předplatné této služby. Cenu do dalšího období firma neuvádí a nechává si tak otevřená dvířka pro pružnou cenovou politiku...

Sunnysoft představil SunnyView

SunnyView je jednoduchý prohlížeč pro PocketPC a HPC2000, který umožní prohlížení obrázků v adresářích, případně i v podadresářích. Aplikace využívá systém Sunnysoft BCS system™ (Blind Control System™) k ulehčení ovládání aplikace. Obrazovka je rozdělena na "neviditelné" části a každá část má přiřazenou funkci a tu máte vždy k dispozici.

Prohlížeč je určen pro PocketPC zařízení a jeho hlavními vlastnostmi je :

podpora formátů(.pcd, .bmp, .pix, .gif, .jpg, .jpe, .jpeg, .jfif, .jif, .png, .ilbm, .lbm, .iff, .sgi, .rgb, .rgba, .bw, .ppm, .tiff, .ras, .tga, .pcx a další) s možností asociace formátů k aplikaci

zvětšování a zmenšování (zoom in a zoom out), prohlížení náhledů, autorotace, slide show, auto opakování, gamma korekce, nastavování kontrastu a jasu

Cena je lidová - 199 Kč (209 Kč včetně DPH).