PalmOS čeká horký podzim

OS6 - definitivně v budoucnosti...

Příchod systému PalmOS 6 s kódovým názvem Sahara bude znamenat definitivní přechod od starší generace PDA k vyšší. Zatímco PalmOS 5 byl v tomto kontextu ještě plný kompromisů a omezení, kterými zaplatil daň za svůj přechodový charakter, OS 6 už bude oběma nohama v novém věku. Multimédia, komunikace, výkon, to vše se v něm rozehraje opravdu naplno.

Zatímco aplikace psané pro PalmOS 5 ještě stále emulují běh na 68K "dragonballových" procesorech a dílčí vylepšení pro OS5 zařízení realizují prostřednictvím "ARMlets", OS6 již umožní vývojářům tvorbu celé aplikace v ARM-native kódu. To by mělo přinést podstatný nárůst výkonu i bez nějakého zvyšování taktu procesoru. Do nových modelů ale i tak samozřejmě výkonnější procesory přijdou, a tak bude efekt ještě patrnější.

To samozřejmě přinese problém zpětné kompatibility - aplikace se definitivně rozdělí na 68K generaci (poběží na starších i nových handheldech) a ARM aplikace (spustitelné jen na OS6 handheldech.

Další novinky

Dalším velkým přínosem OS6 by měla být podpora multitaskingu. Padnou některé dávné limity, jako třeba 4K velikost poznámek, či 16 kategorií. OS6 využije i přínosů akvizice BE, Inc. - Sahara využije multimediální a grafické technologie z BeOS.

Velkou předností bude i vylepšení komunikací - API OS6 umožní handheldům přecházet mezi všemi typy bezdrátů (GPRS, Wi-Fi apod.) bez nutnosti se stále přehlašovat z jedné sítě do druhé. Standardizuje se i I/O, majitelé licencí budou moci sami volit typ vstupu (klávesnička, Graffiti2) apod.

Tvůrci OS6 věnují velkou pozornost i firemním uživatelům - bezpečnost dat bude zase vyšší a vyřeší i zajištění dat při komunikaci. Nový systém by neměl mít (konečně) problémy s kancelářskými dokumenty (MS Office, Adobe Acrobat apod.).

Nový e-mail

PalmOS 6 si již dlouho zaslouží lepší emailový program. Ldé z PalmSource si to naštěstí uvědomili a spolupracují s Visto Corp na vytváření nového klienta. Ten současný slouží jen k synchronizaci s desktopem a zájemci o přímé odesílání a přijímání emailových zpráv přímo z handheldu si musejí dokupovat další program. Nový emailový produkt bude umět POP3/IMAP a porozumí si i s MS Exchange a Lotus Domino. Program ale nebude přímou součástí PalmOS, bude nabízen s licencí PalmOS jako volitelná komponenta (řada výrobců přikládá již delší dobu svůj vlastní emailový produkt, například Sony, či Handspring).

Upgrade pro majitele OS5 handheldu?

Majitele PalmOS 5 handheldů samozřejmě zajímá zejména možnost upgrade jejich modelů na OS6. Máte-li flash paměť, je upgrade teoreticky možný a OS6 je prý vyvíjen i s ohledem na tuto možnost. Vše ale záleží na politice výrobců, kteří mají PalmOS licencován...

Kdy to bude?

Podle dosavadních neoficiálních informací by mohl být OS6 Sahara k dispozici už v říjnu a do jednoho až dvou měsíců by se mohly na trhu objevit i nové modely s tímto OS, tedy ještě na předvánočním trhu.

Palm - dva nové modely s OS6 už v listopadu!

Palm prý chystá dva modely už na listopad - po jednom do svých řad Zire a Tungsten. Nový Tungsten prý použije procesor Intel PXA263 na 400 MHz, bude mít 64MB RAM, spekuluje se ale i o modelu se 128MB RAM. Nový Zire by měl běžet na Intelu PXA261 (200 MHz) s 32 MB RAM. To by mohlo znamenat definitivní přechod Palmu od procesoru TI OMAP k Intelu.

Palm by prý mohl použít v nových handheldech multimediální co-procesor IMEGAEON 3200 s pokročilým 2D grafickým engine a MPEG/JPEG dekodérem.

Zdrojové informace pocházejí ze serverů The Inquirer, News.com a Brighthand.