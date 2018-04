PalmOS a Zaurus - Age of Empires na PDA - a další aktuality

Age of Empires na PocketPC

ZIOSoft oznámil svůj úmysl předělat pro PocketPC platformu známou strategii Microsoft Age of Empires. A jak známe ZIOSoft, tak je to třeba brát velmi vážně a začít pomalu brousit naše vojevůdcovské schopnosti...

Na nové produkty ZIOSoftu se čeká velmi netrpělivě - ve vývoji jsou takové trháky jako Ultima Underworld, FIFA 2002, TigerWoods PGA Tour či Need for Speed!

Nový Macromedia Flash Player...

...ve verzi 5.0 si můžete stáhnout ze stránek Microsoftu. Není zde žádný popis a o produktu nejsou informace ani na stránkách firmy Macromedia. Trošku divný přístup...

PocketPC už umí LotusNotes!

Firma AvantGo připravila PocketPC verzi svého programu PylonPro. Ten (mimo jiné) umožňuje přímou a konfigurovatelnou synchronizaci PDA s Lotus Notes.

PalmOS - dvojnásobná výdrž baterií?

PalmOS5 ve spojení s novou generací procesorů Motorola Dragonball MX1 bude mít prý poloviční spotřebu (a tím i výdrže) baterií oproti srovnatelným handheldům s PocketPC. Aspoň to uvedl mluvčí Mototoly v rozhovoru pro ZDnet.

Nová WinCE kancelář!

Jak by se vám líbilo mít v textovém editoru tabulky, patičky, outlinerové zobrazení, obrázky všech rozšířených formátů? Tak tohle všechno a ještě mnohem víc bude zvládat TextMaker z SoftMaker Office. Neradujme se však předčasně - program je určen pro WinCE počítače s klávesnicí (H/PC), ne pro kapesní počítače... K dispozici je již první betaverze.

PalmOS emulátor pro Zaurus

Tedy ne že by si asi uživatel kupoval linuxové PDA proto, aby na něm provozoval PalmOS, nicméně můžete mít třeba oblíbenou PalmOS aplikaci, se kterou se po přechodu na Zaurus nemůžete rozloučit.

Takže řešením by mohl být PalmOS emulátor QPose, jehož první screenshoty se objevily na internetu. Je tam dokonce i první download...