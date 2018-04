PalmOS a Excel? Žádný problém!

Jedním z nejzákladnějších požadavků na kapesní počítač je, aby se z něj stala jakási prodloužená ruka našeho "velkého" počítače. Abychom díky němu měli svoje soubory z kancelářských aplikací vždy s sebou. To se pochopitelně týká i Excelu, nejrozšířenějšího tabulkového kalkulátoru. Kdo by taky nechtěl nosit u sebe svoje ceníky, mzdové listy a jiné tabulky?

Nouzová řešení

Krátce zmíním různá netypická řešení, založená na různých převodech přes .csv soubory, například do databázových programů, popřípadě zajímavou možnost využít nově vytvářený programu TealAgent. Je jasné, že takováto komplikovaná řešení lze používat pouze ve specifických případech a náročnější uživatel se s nimi asi těžko spokojí.

Tabulkové procesory

Na PalmOS počítače existují v současné době tři vyspělé produkty, které si vzájemně konkurují a jsou stále vyvíjeny a zdokonalovány:

QuickSheet, asi nejrozšířenější tabulkový kalkulátor, je velmi stabilní, s účelným designem a doprovodným programem pro tvorbu grafů QuickChart.

MiniCalc disponuje největším počtem funkcí a formátovacími možnostmi, obsahuje také program na tvorbu grafů.

TinySheet je první barevný spreadsheet s designem, který nejvíce připomíná opravdický Excel.

Všechny tři programy umí přímou práci s tabulkami MS Excel, i když každý trošku jinak.

TinySheet používá převáděcí program TinySheetManager. V něm si uživatel nastaví cestu k příslušnému souboru ve svém adresáři a zvolí způsob synchronizace (synchronize, desktop overwrites, Palm ovewrites, nothing). Lze nastavit i způsob řešení možných konfliktů.

Obdobně pracuje převod QuickSheetu. Ten je nově dodáván též v balíku QuickOffice spolu s obdobným produktem pro práci se soubory MS QuickWord. QuickSheet obsahuje navíc šablonu, která umístí do menu vašeho Excelu položky pro přímou práci s Quicksheet soubory.

Téměř stejné menu přidá do MS Excelu i MiniCalc (umožňuje importovat i exportovat sešity), a to spolu s MiniCalc Sync manažerem (ten umí synchronizaci s Excelem 97 a 2000).

Documents To Go je specialista na synchronizaci souborů MS Word a MS Excel. PalmOS část aplikace nahraje do kapesního počítače prohlížeče a editory DOC a XLS souborů (editaci zvládá i tabulková část, lze však upravovat pouze čísla, ne vzorce). Převaděč v PC se stará o vzájemnou synchronizaci a další práci s vytvořenými soubory.

Pro bližší popis uváděných spreadsheetů se podívejte na starší články o spredsheetech a další o jednotlivých programech - MiniCalcu, QuickSheetu.

Na závěr malé srovnání uváděných programů :