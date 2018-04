PalmOS 6 je venku!

Firmě PalmSource se tak podařilo splnit slib, že nový PalmOS 6 připraví ještě do konce roku 2003, a 29.12.2003 jej začala distribuovat k majitelům licencí.

První tisková zpráva PalmSource je zatím velmi obecná a neobsahuje příliš mnoho konkrétních informací. PalmOS 6 údajně reaguje na požadavky moderních chytrých mobilních zařízení, kterými jsou modularita, multi-tasking, ochrana paměti, výrazné vylepšení bezpečnosti a multimédia bez kompromisů. PalmOS 6 údajně umožní vývoj nové třídy PalmOS mobilních aplikací a měl by upevnit postavení PalmSource i na trhu bezdrátových zařízení a chytrých mobilů.

Larry Slotnick, šéf vývoje produktů v PalmSource oznámil, že "PalmOS 6 je pro PalmSource významný milník a firma je ráda, že se jí ho podařilo dodat v určeném termínu." A pokračoval: "Jsme přesvědčeni, že jsme vyvinuli pro majitele licencí skvělý produkt, který jim umožní dobýt nové trhy inovovanými mobilními zařízeními Palm Powered ".

Tisková práva PalmSource je zde.

Co přinese PalmOS 6?

PalmOS 6 by měl palmy definitivně zbavit "okovů" Dragonballových generací palmů s PalmOS 1 - 4.1. PalmOS5 kvůli přechodu a kompatibilitě provozoval aplikace přes 68K emulátor a možnosti nových procesorů zde nebyly plně využity. Vývojáři mohli běh pouze zrychlovat dílčími kódy ARMlets, vkládanými do svých programů. To by nyní v PalmOS 6 mělo zmizet.

Zachování zpětné kompatibility byla ale i u nového PalmOS 6 jedna z priorit, protože 20.000 aplikací patří k pilířům úspěchu tohoto operačního systému. Tak i nové aplikace budou moci být vyvíjen tak, aby byly spustitelné na PalmOS 4, 5 i 6 a na nových zařízeních s PalmOS 6 by měly starší aplikace fungovat.

PalmOS 6 by měl přinést i konec řady dalších dosavadních omezení - například 4K limit pro poznámky, 16 pro počet kategorií apod.. Na PalmOS 6 by se měla rovněž zúročit dávná akvizice firmy BE, Inc. a práce jejich vývojářů - zejména směrem k multimédiím a grafice.

Kdy se dočkáme nových modelů?

Zde musíme trošku zchladit příliš horké hlavy, protože do léta nová PDA s PalmOS 6 zřejmě nebudou. OS6 byl teprve distribuován výrobcům handheldů a nějakou dobu bude trvat vývoj a testování nových handhaldů. Většina výrobců se jistě bude chtít vyhnout blamáži a nedovolí si dát na trh příliš uspěchaný model, který by jí pokazil goodwill.

Majitelé PalmOS 5 handheldů se možná zeptají na možnost upgrade z PalmOS 5 na OS 6 - zde je zatím jasná jen jedna věc? PalmSource tuto věc řešit nebude a případná distribuce OS6 upgrade bude v režii výrobců handheldů. Teoreticky je takovýto upgrade asi možný - hardwarové prostředky budou dostačující a většina modelů má flash paměť. Jaká bude ale politika jednotlivých výrobců, to je otázka. Kdo si vzpomene na driver pro existující CF slot, který dodnes Sony oficiálně majitelům strojů NX60/70 neuvolnila, dá si jako majitel Clie asi odpověď na tuto otázku sám. Vstřícnější by snad mohla být firma PalmOne, to jsou ale jen dohady-

Problematice PalmOS 6 se samozřejmě budeme detailně věnovat v dalších dnech, pokud se uvolní nějaké další informace.