PalmOS 5.3 - Axim X3 - PowerOneGraph4 - a další

Axim X3 - štika předvánočního trhu?

Brighthand přinesl spekulace o očekávaném modelu firmy Dell Axim X3, který by prý mohl být představen cca v polovině října. Měl by to být jakýsi odlehčený Axim bez CF slotu (jen SDIO), zato však radikálně menší a s nižší cenou. I zde by měly být k mání dvě modifikace s 300 a 400MHz procesorem a Windows Mobile 2003. Dražší typ bude mít pravděpodobně Bluetooth. ten levnější by se zase cenově mohl dostat někam k vysněným 150 USD - v této kategorii totiž Dell původně letos chtěl představit nový model!

PowerOne Graph 4

Nemalé starosti způsobí výrobcům grafických kalkulátorů PalmOS/PocketPC produkt firmy Infinity Softworks PowerOne Graph, jehož čtvrtou generaci firma představila na webu. Čtyřka je opravdu významný upgrade a dělá z ní momentálně nejlépe vybavený grafický kalkulátor na trhu, a to i v porovnání se speciálními kalkulačkami firem HP a Texas Instruments.

POGraph4 má nový design (včetně podpory HiResPlus), lepší grafy (histogramy, normální rozložení, sloupcový graf a další), výpočty víc typů regresí, distribuční funkce a výpočty pravděpodobností, další funkce, rozsáhlou statistiku a další a další. Kromě již nahraných funkcí můžete další šablony dohrávat ze stránek výrobce, stejně tak jako skiny a pluginy. Cena programu je 59,99 USD, což je poměrně vysoká částka, za specializovaný kalkulátor takovýchto schopností ale zaplatíte cca dvojnásobek...

Informace o PalmOS 5.3...

... uvolnil PalmSource na stránkách pro vývojáře. mezi největší zajímavosti patří nově podpora QVGA rozlišení 240x320 pixelů se standardizací virtual Grafiti plošky. Na PalmOS tedy nyní bude šest rozlišení:

LowRes 160x160 pixelů

LowResPlus 160x220 (na obrázku)

MidRes 240x240

MidResPlus 240x320

HiRes 320x320

HiResPlus 320x480

Další příspěvky v naší fotogalerii

V naší minifotogalerii snímků z PDA přibyly další čtyři fotky. Podívat se můžete zde.