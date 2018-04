PalmOS 5.0 startuje...

- 9.4.1996 - představeny první PalmPiloty 1000 a 5000 s PalmOS 1.0

- 10.3.1997 - PalmPilot Professional a Personal s PalmOS 2.0

- 9.3.1998 - Palm III s PalmOS 3.0

- 19.3.2001 - Palm m500/505 - první handheldy s PalmOS 4.0

- 10.6.2002 - Uvolněn PalmOS 5.0...

O PalmOS 5 samotném byly informace uvolňovány průběžně, takže zase až tak moc převratného o novém operačním systému PalmSource, Inc. sdělit nemůžeme. Základní fakta a novinky si ale rozhodně shrneme:

- vylepšené uživatelské rozhraní - ikony a fonty nyní přímo podporují vyšší rozlišení a zvyšují čitelnost displeje. Základní rozhraní lze nyní přizpůsobit pomocí barevných schémat/skinů.

- rozšířené zabezpečení - PalmOS 5 přináší opravdové a silné zabezpečení a šifrování dat a podporu SSL (Secure Socket Layer) pro ochranu e-mailů, web browsingu a on-line transakcí

- podporu multimédií - zvuk v hi-fi kvalitě a podpora vyššího rozlišení zvýší multimediální dovednosti systému

- bezdrátové schopnosti - ke stávající podpoře WAN a Bluetooth přidává PalmOS 5 protokol 802.11b



Podpora ARM procesorů

Přes tyto proklamované dovednosti patří k nejvíc očekávaným novinkám přímá podpora ARM procesorů. Ta umožní novým modelům s PalmOS významně zvýšit rychlost zpracování dat, a tím i zlepšit parametry a běh programů, kde již starší DragonBally narážely na strop svých možností (zejména multimediální aplikace a hry). Abychom zjistili, jak se aplikace zrychlí a co to všechno umožní, si však budeme muset počkat až na reálné modely a konkrétní aplikace.

Zabezpečení - expanze do firem?

Firemní klientela rovněž čekala na významné vylepšení zabezpečení dat, které se v dosavadních verzích PalmOS stalo brzdou pro masovější profesionální nasazení. Podpora 128-bit kódování a SSL by měla tyto požadavky uspokojit.

Aby programy běžely...

Velmi důležitou stránkou upgrade PalmOS byl požadavek na zpětnou kompatibilitu se software, který dnes čítá kolem 13 000 aplikací a činí PalmOS platformu tolik přitažlivou. PalmOS 5 to zvládá pomocí emulátoru - až 80% aplikací by s přechodem na nový PalmOS nemělo mít vážnější problémy. Podle již dříve zveřejněných informací ale nepoběží v PalmOS 5 hacky.

Testování PalmOS 5 se navíc zúčastnila většina významných softwarových domů a řada z nich už dnes hlásí, že jsou jejich programy PalmOS kompatibilní.

Připravuje se PalmOS 6

Přes všechny přednosti a inovace se už v PalmSource tvrdě pracuje na nové verzi - PalmOS 6. PalmOS 5 totiž přenese palmy do společnosti ARM, ale opravdové využití schopností a výhod těchto procesorů přinesou až další inovace operačního systému.

A to nejlepší na konec...

Nyní by mělo následovat to nejpříjemnější na celé věci - nové modely, které by na sebe neměly nechat dlouho čekat. Motorem může být inovativní ďábel - firma Sony, svoje "ARM" modely ale určitě vyvíjel i Palm, Inc. - inu, necháme se (jistě příjemně) překvapit!