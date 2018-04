PalmOS 3.5 se představuje

Palm Computing představilo na PalmSource 99 novou verzi operačního systému PalmOS 3.5, která by měla nahradit stávající verzi 3.3 jako nový release ve všech zařízeních používajících PalmOS, tedy i v zařízeních Handspringu, TRG a dalších. Záleží samozřejmě na podpoře jednotlivých výrobců, jakou formou bude upgrade možný a zda vůbec.

PalmOS 3.5 také zahrnuje vlastnosti předchozích verzí 3.1, 3.2 a 3.3 - což dosud mezi nimi až tak docela neplatilo.

Největší změnou oproti PalmOS 3.3 a předchozím je z hlediska uživatelského podpora větši zobrazovací hloubky, v daném případě 1, 2, 4 a 8 bitů barvy nebo stupňů šedi. Tak se PalmOS platforma dostává na úroveň ostatních HPC operačních systémů co do schopností zobrazování.

Kalendář nyní bude schopen kombinovat pohled do kalendáře s pohledem na ToDo list - tedy bude podporovat to, co dnes řeší například Act!Names.

Dialog Alarmu má větší tlačítka, aby zjednodušil ovládání prsty a nikoliv jen perem, bude zde také tlačítko Snooze pro odložení alarmu.

Při beamování celé kategorie si může příjemce vybrat kategorii, do níž chce uložit beamované položky.

Některé položky v Adresáři budou podporovat autokompletaci textu, tedy podbízení již dříve použitých dat.

Dotek na vrchní lištu aplikace vyvolá menu.

Dvojdotek na slovo jej vybere, trojdotek vybere řádek - obdoba podobné funkce z Windows a Wordu.

Další změny se týkají programové části - nové grafické prvky, součásti API a několik často kritizovaných detailů bylo přidáno či opraveno.

Seznam všech vylepšení pro vývojáře je zde. Zůstávají zachována veškerá rozšíření jako je rychlost 115 kbps pro HotSync atd z předchozích update PalmOS. Pozor: PalmOS 3.3 dosud korektně nespolupracuje s GNU češtinou a také PalmOS 3.5 s ní zřejmě bude mít problémy.

PalmOS 3.5 bude pro vývojáře k dispozici v nejbližší době, pokud se již těšíte na Palmy a jejich klony s barevným displejem, pak si ještě chvilku musíte počkat na to, až budou k dispozici výkonné procesory DragonBall EZ.