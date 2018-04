palmOne přichází se dvěma novými modely kapesních počítačů Zire

MILPITAS, USA, 28. března 2004 – palmOne, Inc., vedoucí světový výrobce kapesních počítačů a přední tvůrce vysoce ceněných smartphonů, představuje dva nové barevné kapesní počítače z bestsellerové řady Zire(TM).

· Zire 72 s vestavěnou digitální kamerou, přehráváním i zachycením zvuku/obrazu a bezdrátovým připojením Bluetooth(R) za doporučenou prodejní cenu 329 USD bez DPH.

· Když k rekordně úspěšnému původnímu modelu Zire přidáme barvu a větší možnosti, dostaneme – Zire 31. Je navržený pro studenty, aktivní rodiče a seniory za doporučenou cenu 169 USD bez DPH.

· “Zire 72 pracuje tak dobře, jako hraje. Nyní můžete pořídit snímky, natočit a shlédnout videoklipy či vytvářet a upravovat wordové a excelové soubory,“ říká Ken Wirt, viceprezident společnosti palmOne a generální ředitel obchodní divize kapesních počítačů. A Zire 31 se svou jasnou a barevnou obrazovkou je první kapesní počítač za doporučenou cenu 169 USD bez DPH.

Zire 72 s vestavěnou digitální kamerou a MP3 přehrávačem v sobě zahrnuje vše, co uživatelé potřebují pro práci i zábavu. Zire 72 je první PDA, které má možnost fotografovat i natáčet video. Uživatelé mohou shlédnout videoklipy na perfektní 320 x 320 barevné obrazovce a zaslat je e-mailem(3) svým přátelům. MP3 přehrávač dovoluje uživatelům přenášet oblíbené písně ve stereo formátu.(4) Zire 72 umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat jak wordové a excelové soubory, tak současně používat i Microsoft Outlook (jen pro Windows). Se Zire 72 mohou uživatelé dokonce i sdílet soubory a přijímat e-maily za pomoci bezdrátové technologie Bluetooth.(5)

Zire 72 – vlastnosti a výhody

· Zabudovaná 1,2-megapixelová digitální kamera;

· Schopnost fotografovat či natáčet video;

· Přístup k MP3 přehrávači pomocí pouhého jednoho tlačítka;

· Barevná obrazovka s rozlišením 320 x 320;

· Schopnost vytvářet a upravovat wordové a excelové soubory;

· Synchronizace s programem Outlook (pouze Windows);

· Zabudovaná technologie Bluetooth;

· Pamět 32 MB (24,7 MB volných pro používání);

· Rozšiřovací slot;

· Vysoce výkonný procesor Intel ARM.

Kapesní počítač Zire 31 od společnosti palmOne je navržen pro ekonomicky uvažující studenty, aktivní rodiče a starší lidi. Dokáže uchovat v paměti tisíce telefonních čísel, adres, dat, schůzek, narozenin, lékařských předpisů a ceníků. Jeho jasná a barevná obrazovka je perfektní pro prohlížení fotografií rodiny či přátel. Kapesní počítač Zire 31 dokáže vybrat více než 20 000 dosažitelných aplikací(6) a používat rozšiřovací slot pro přidávání paměti, aplikací či skladeb ve formátu MP3.

Zire 31 – vlastnosti a výhody

Jasná, barevná obrazovka;

Vestavěný přehrávač MP3;

Prohlížeč fotografií;

Nový PIM (Personal Information Management) software;

Rozšiřovací slot;

Paměť 16 MB (14 MB volných pro používání).





Doplňky

palmOne také uvádí řadu následujících doplňků:

Pevný obal pro Zire 72 – Nabízí hladký, odolný hliníkový design a možnost úschovy rozšiřovacích karet. Tento obal disponuje malými posuvnými dvířky, aby uživatelé mohli fotografovat i v případě, že mají zrovna kapesní počítač uschován v obalu.

Modrý retro protiskluzový obal – Hodí se pro většinu kapesních počítačů palmOne. Tento moderní obal je zabezpečen magnetickým uzávěrem.

Vysoce kvalitní obal z pravé kůže – Vak z černé kůže s bílým lemování umožňuje uschování peněz a rozšiřovacích karet. V obalu je též prostor na kreditní a obchodní karty.

Společnost palmOne, Inc.

Více informací o společnosti palmOne, Inc. získáte na adrese: http://www.palmOne.com.

(1) Pořízení videa vyžaduje zakoupení samostatně prodávaných rozšiřovacích karet. Rozlišení zachycených fotografií může být nižší než 1280 x 960 (1,2 megapixelu). Rozlišení zachyceného videa může být nižší než 320 x 240.

(2) Poslech MP3 nahrávek vyžaduje užití samostatně prodávaných rozšiřovacích karet.

(3) Email a ISP nejsou zahrnuty v balení.

(4) Sluchátka pro stereo jsou k zakoupení samostatně.

(5) Nezahrnuje kompatibilní telefonní model Bluetooth a zavedení bezdrátové GSM/GPRS. Pro přístup k internetu a emailu může být zapotřebí účet u poskytovatele internetových služeb, datové služby a předplatné u poskytovatele. Tento servis bude možná nutné zakoupit samostatně.

(6) Zatímco některé aplikace jsou k dispozici ke stažení, některé musí být zakoupeny samostatně.

Přenos videa a jiné palmOne materiály

Přenos videa a jiné materiály jsou k dispozici online v multimediální knihovně palmOne

(http://www.thenewsmarket.com/Palm/Registration/Login.aspx). Tisk se může zaregistrovat na stránkách umístěných na The NewsMarket ( thenewsmarket.com ) pro prohlížení internetových zpráv a video archívů, rozsáhlých knihoven či objednávání úhrady přímo ze svých počítačů. Registrace a objednávka na těchto stránkách je zdarma.

palmOne a Zire patří k ochranným známkám či registrovaným známkám vlastněným či licencovaným palmOne, Inc. nebo jejími dceřinnými společnostmi. Slovní značka a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání ze strany palmOne Inc. je pod licencí. Všechny další názvy značek a produktů jsou či mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků, kteří je využívají k identifikaci produktů či služeb.