palmOne ohlašuje příchod nové éry mobilních zařízení

MILPITAS, Kalifornie, 9. května 2005: Vzrůstající počet zákazníků v dnešním světě požaduje přístup k neustále se zvětšujícímu objemu osobních i pracovních dat a on-line obsahu z mobilních zařízení. Společnost palmOne, Inc. (Nasdaq: PLMO) by chtěla těmto potřebám vyjít vstříc, a proto dnes oznámila vznik nové řady mobilních počítačových zařízení, nazvané mobile manager (mobilní manažer). První výrobek z této řady by měl být představen ještě před koncem tohoto měsíce.

Nová řada výrobků společnosti palmOne reflektuje potřeby, které společnost vypozorovala mezi uživateli svých high-endových modelů. Uživatelé kapesního počítače Tungsten(TM) T3 si například velmi oblíbili software DataViz(R) DocumentsTo Go(R), který umožňuje práci se soubory Word, Excel a PowerPoint. Uživatelé rovněž požadují, aby nové produkty společnosti palmOne umožnily ukládat a používat velké datové soubory, jako je hudba nebo video. Mezi zákazníky s těmito potřebami identifikovala společnost palmOne tři nezávislé, i když částečně se překrývající skupiny uživatelů a vytvořila podle jejich potřeb tři řady produktů:

* Mobilní manažery navržené pro uživatele, kteří chtějí plně využít trendu digitalizace - počínaje prací s dokumenty a emaily, přes hudbu, obrázky a video;

* Kapesní počítače jsou zajímavé pro zákazníky, jejichž prvotním zájmem jsou především organizační schopnosti zařízení, jakými jsou kalendář nebo kontakty. Zákazníci si většinou dodatečně přidávají aplikace, jako jsou přehrávače hudby nebo prohlížeče, ale jejich hlavním zájmem zůstávají funkce organizéru. Těmto zákazníkům slouží řady palmOne Zire(TM) a palmOne Tungsten, určený pro mobilní profesionály;

* Chytré telefony oslovují zákazníky, jejichž primárním zájmem je kombinace funkcí telefonu a kapesního počítače do jednoho celku. Zařízení je tak současně vynikajícím telefonem s rychlým emailovým přístupem a organizací. Pro tento segment zákazníků je určený smartphone palmOne Treo(TM).

“V průzkumu jsme zjistili, že mnozí z oslovených zákazníků přenášejí více než desítky dokumentů a stovky písniček. Jiní by zase u sebe vždy chtěli mít tisíce fotografií a užívat si videa,” řekla Page Murray, viceprezidentka pro marketing společnosti palmOne. “Organizační funkce kapesních počítačů byly ceněny v podstatě všemi uživateli, někteří z nich by si ale také přáli více funkcí pro práci s pracovními a osobními soubory. Tyto požadavky jsme vzali vážně a přicházíme tak na trh se zcela novou řadou mobilních zařízení, která uživatelům umožní namíchat si vlastní mix pracovních a osobních souborů způsobem, jakým to neumožňují ani kapesní počítače, ani smartphony. Uvedeme na trh nový typ výrobku, který udělá naše životy jednodušší a práci a zábavu více produktivní a zábavnou” říká Murray.

