PalmNet: levný smartphone s Linuxem, Wi-Fi a foťákem (první informace)

Jedním z nejmladších operačních systémů používaných v kapesních počítačích i chytrých telefonech je Linux. Tento otevřený systém je pro výrobce zařízení výhodný hned ze dvou důvodů: za prvé nemusí nikomu platit "desátky" za každý prodaný kus. Za druhé snadná dostupnost zdrojových kódů i poměrně obsáhlé manuály také nejsou k zahození.

Téměř neznámá japonská společnost PalmNet oznámila zahájení prodeje chytrého mobilního telefonu s integrovanou digitální kamerou a možností práce v sítích Wi-Fi. Díky linuxovému operačnímu systému (použita bude Qtopia stejně jako v Sharpu Zaurus) tak uživatel nepozná, že se vzdálil z pokrytí bezdrátovou sítí. Nebude-li si přát jinak, bude veškerá probíhající datová komunikace přesměrována do mobilní sítě a opačně. PalmNet bohužel nezveřejnil ani fotografie toho telefonu, ani bližší technické informace.



Jak tajemný mobil vypadá?



Nám se však podařilo chybějící informace vypátrat. Klíčem k úspěchu byla korejská společnost IMRI, která pro PalmNet toto zařizení vyvinula. Po odpovědi na naše dotazy na korejskou centrálu bylo vše jasné - chytrý linuxový telefon PalmNet je hardwarově plně srovnatelný s referenčním designem IPA-C1 společnosti IMRI.

Co vše tedy IPA-C1 nabízí? Může pracovat jak s operačním systémem Microsoft Windows CE .NET ve verzi 4.1, tak s Linuxem. Procesor Intel StrongARM taktovaný na úctyhodných 400 MHz není žadné "ořezávátko". Šedesát čtyři megabajtů operační paměti lze snadno rozšířit jak prostřednictvím větších karet CompactFlash, tak menších MMC/SD. Přístroj sice již nelze dále rozšiřovat, podle našeho názoru však jeho uživatelé po rozšíření ani nezatouží. Kromě modulu mobilního telefonu (existuje verze pro GSM i pro CDMA 2000) totiž IPA-C1 obsahuje také bezdrátovou Wi-Fi síťovku i přijímač satelitního navigačního systému GPS.





Tento chytrý telefon nabízí takt 400 MHz a 64 megabajtů operační paměti.

Lithium Iontová baterie o úctyhodné kapacitě 3 000 mAh poskytuje dostatek energie pro pohodlnou celodenní práci v bezdrátové či mobilní síti. Otočný digitální fotoaparát sice nenabízí megapixelové rozlišení, ovšem pro potřeby mobilní fotografie je běžné VGA rozlišení 640 x 480 obrazových bodů dostatečných. Displej přístroje je pochopitelně dotykový a dokáže zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů při rozlišení 240 x 320 pixelů.

Tučňák nebo Okna?



Bohužel se nám nepodařilo zjistit dostupnost tohoto bezesporu zajímavého výrobku také na pultech našich obchodů. Výrobce však chystá brzké zahájení dodávek do některých zemí Evropské unie. Cena by neměla přesáhnout v přepočtu asi dvacet tisíc korun za linuxovou verzi, přičemž verze s operačním systémem od Microsoftu by měla být o čtyři tisíce korun dražší.