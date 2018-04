PalmKnihy - docela elektronická knihovnička ...

Pokrok je pokrok. Dřevo nahrazují plasty, papír zase obrazovky a displeje (ještě tak na "oné místnosti" se tento zastaralý materiál zuby nehty drží).

Na téma elektronického publikování již byly popsány stohy papíru (pardon - displejů). Občasné ankety mezi lidmi od pera i čtenáři ukazují na velkou vyhraněnost v názorech, v jednom se však většina názorů shoduje - za takových sto let už bude papírový tisk patřit mezi historické relikvie a zaujme čestné místo hned vedle pergamenu.

Zatím ještě tak daleko nejsme, nicméně každá nová věc si žádá průkopníků (o pionýrech slepých uliček ani nemluvě). Mezi ně patří (vedle famózního Pavla Hausdorfa a jeho stránek) i pánové Martin Bodlák a Jirka Vlček. Viděli se jednou v životě a přesto spolu tvoří vynikající a potřebný server PalmKnihy. Jsou oba fandové do knížek a na jejich stránkách je to poznat ( i když syntaktický purista by mi mohl namítnout, že svojí činností se stali de facto úhlavními nepřáteli všech knih. Jo, to jsou paradoxy …)

Popisovat všeobecně známý a hojně navštěvovaný server asi nemá smysl. Kdo rád čte, ten už tam určitě byl. A z analfabeta ani PalmKnihy náruživého čtenáře neudělají. Knihy jsou tu hezky strukturovány dle kategorií, nechybí přehled novinek, ankety. Prostě parádní server s pravidelným přísunem nových textů.

Protože cítím, že se tu rodí něco opravdu velkého, položil jsem těmto Vilímkům počátku 21.století několik otázek (odpovědi Martina Bodláka jsou zeleně a Jirky Vlčka modře) :

Mohli byste nám říct něco bližšího o příčinách vzniku a perspektivách projektu (než to, že je jí "popularizace myšlenky elektronických knih"?

Geneze projektu byla poměrně přímočará - se vším začal kolega Jirka Vlček (tedy nápad je jeho). Já jsem se připojil až později. To ještě byly PalmKnihy neoficiální, objevovaly se tam i knihy s nejasným statutem ohledně autorských prav. Hned od začátku nám byly jasné dvě věci: chceme mít všechen obsah v souladu s právem (přeci jenom oba ctíme zákony), a také že statické stránky nejsou ono. Tudíž někdy v prosinci jsem začal dělat stránky dynamické a Jirka Vlček začal shánět a právně ošetřovat "nový" obsah. Stávající PalmKnihy spatřily světlo světa v půli ledna a od té doby jsou jednak vylepšovány po stránce technické, jednak Jirka Vlček dojednává další zajímavý obsah.

Důvodem vzniku takového serveru bylo to, že oba rádi čteme a leccos je lepší číst v elektronické formě (např. příručka k programovacímu jazyku pro web PHP je v elektronické formě mnohem užitečnější). Oba také věříme v úspěšnost konceptu elektronické knihy. Protože stávající hardware pro ebooks je u nás nedostupný a na druhou stranu Palmu a jiných PDA je u nás prodáno docela dost, myslíme si, ze tím jsou tato zařízení pro čtení elektronických knih dostatečně kvalifikovaná.

Pokud jde o programy, situace je dobrá, programy na čtení jsou. Mnohem horší je to s dokumenty - samozřejmě lze si najít na webu a zkonvertovat cokoliv, pokud to člověk umí, ale to jaksi není ono. Takže náš server by měl vytvořit nabídku právě českých (resp. slovenských) dokumentů. Pokud jde o anglické, v tuto chvíli o tom příliš neuvažujeme, pro anglické texty existuje celá řada jiných serverů s obrovskou nabídkou. Je možné, že časem "zkusíme" uveřejnit i něco cizojazyčného - hlavně pokud půjde o velmi zajímavý dokument, který budeme chtít uvést ve všeobecnou známost.

Vše začalo před cca rokem a půl, když jsem vyhrál od TH systému Palm III za velké odběry zboží. Tímto jsem byl nenásilnou formou odlákán od diáře ADK a přiveden na jedinou pravou cestu :-) Loni jsem upgradoval na IIIx, protože se mi tam nevešly knížky a AvantGo.

S knížkami jsem začal nuceně loni, kdy jsem objevil stránky Pavla Hausdorfa. Nuceně proto, že bydlíme v garsonce, bolela mě záda a tudíž jsem nemohl usnout a manželce vadilo svícení lampičky. Podsvícený displej se ukázal jako ideální možnost. Když jsem přečetl vše, co Pavel tou dobou měl, začal jsem shánět knížky a převádět si je do DOCu. Zpočátku jsem je posílal Pavlovi, ale ten se moc ptal na autorská práva a tak, takže mě "donutil" si vytvořit stránky vlastní. Ty byly nejdříve na Tripodu a design byl značně jednoduchý, pak jsem je přesunul na Hyperlink. Když jsem vytvořil design, který byl podle mého naprosto dokonalý, ozval se Martin, že si rád čte moje stránky, ale že mají "příliš jednoduchý design". Martin je evidentně slušně vychovaný a myslel tím, že jsou moje stránky ošklivé a amatérské.

Po mailech jsme se dohodli na základní koncepci, kterou bych shrnul do těchto bodů:

- myslíme to vážně

- chceme dělat knížky legálně

- chceme dynamický design

- časem chceme přejít na komerci

Tyto body (až na poslední) jsme si splnili v polovině ledna. Od té doby jsme navázali spolupráci se Sardenem (SF příloha Neviditelného psa), hodně komunikujeme s některými autory a vydavateli - to bych si nechal jako moje know-how, protože ne vše je hotovo a dojednáno na 100%.

Mně osobně se splnil další sen tím, že Martin zprovoznil kanál AvantGo.

Zmiňujete se o plánované spolupráci s nakladatelstvími. Uvažujete taky o prodeji knih ?



O tom uvažujeme, ale nic konkrétního v této věci zatím nepodnikáme. (Tj. máme to v ToDo listu, nikoli v DateBooku :-)) Já osobně považuji za největší problém otázku způsobu placení za knihy. Jakmile se toto podaří dobře vyřešit, nemělo by placeným službám na internetu - a mezi ně by PalmKnihy docela hezky zapadly - stát nic v cestě.

Prodej knih zvažujeme, ale v současnosti jsou náklady vyšší než přínosy (prodej nelze předpokládat tak velký, aby se vyvážily nutné formality, jako je IČO a tak podobně). I v budoucnosti nepředpokládáme výhradně komerční provoz, chceme kombinovat knihy volně dostupné s placenými .

Teď jsme uvedli zatím poslední novinku, a tou je uveřejňování ukázek z připravovaných knih. Zatím máme tento druh spolupráce dohodnut s nakladatelstvím KJV, tuším, že v jednání jsou i jiná nakladatelství.

Jinak spolupracujeme se serverem www.juristic.cz , půjde o zveřejňování zákonů a jiných právních dokumentů - tato oblast je pro nás samotné dost složitá z hlediska přípravy dokumentů a ověřování jejich validity, spolupráce by toto měla vyřešit.

Ve výhledu je i servis pro autory, ale zde to jsou zatím jenom myšlenky (pro Vaši informaci např. pokud někdo napíše recenzi na knihu, autorovi to přijde e-mailem apod.)



Co se týká budoucnosti, chceme pokračovat v publikováni "DEMO knih". Spolupráce s www.juristic.cz se zdárně rozbíhá - už nyní můžete jedním kliknutím myši přeměnit www podobu návrhu smlouvy na dokument vhodný pro Palma a ten si stáhnout. Na anglické knížky jsou tady jiní odborníci, například www.memoware.com nebo www.mobipocket.co m. Celkové rozšíření klientely Palmknih předpokládáme v poměrně krátké době - hodně si slibujeme od nástupu "smart telefonu".

V informacích na webu jsem se dozvěděl, že pro přípravu a realizaci projektu PalmKnihy používáte Progect. Něco jsem se dočetl na vašich osobních stránkách http://bodlak.hyperlink.cz/cz/index.htm , ale přesto - prozradíte nám svůj osobní Palm TOP 5 ?



Asi by se mi hodně špatně pracovalo bez češtiny - začneme tedy InterPilotem . Pro práci na projektu používám Progect (úlohy a poznámky) a SDS Time (kolik času jsem na kterém projektu strávil). Samozřejmě si čtu palmknihy, a to v CSpotRunu . Pro offline čtení internetu používám Pluckera .

Z toho vyplývá, že jsem dosti skromný uživatel - stačí mi jak datebook, tak addressbook, nepoužívám žádné Launchery... A taky mám rád freeware, takže kromě InterPilota a SDS Time jsou všechny programy, které používám, free. Mimochodem, moje osobní stránky by asi též potřebovaly update...



Osobni TOP 5:

- AvantGo

- MobiPocket (čtečka knížek)

- Strip (aplikace na ukládání hesel)

- Interpilot legálně :-) koupený

- DocumentsToGo (taky koupený)

Palma mám už přes tři roky, kupoval jsem ho ještě u Unicomu. Mám pořád stejný model (PalmPilota Personal), i když už je upgradovaný na PalmIII (přeflashovaný PalmOS 3.3). Zatím je v perfektním stavu... Snad mi to ještě nějakou dobu vydrží!

Možná pro Vás může být zajímavá informace, že za celou dobu spolupráce jsme se s Jirkou Vlčkem viděli asi půl hodiny, jinak veškerá komunikace probíhá přes e-mail. Zatím to takto funguje...



S Martinem jsme se viděli opravdu jenom 1x, bylo to na Invexu na našem stánku a osobně se domnívám, že to nebylo déle, než 10 minut. Ale už jsme si asi tak 10x telefonovali a poslali si cca 1600 mailů.

Jinak něco zajímavého o mně, co se týká tématu - začal jsem číst, když mi byly 4 roky, od 6 mě rodiče (za trest) posílali ven, abych si nemohl číst. Měl jsem železnou zásobu knih v kočárkárně paneláku, tak mi to (až na drobné nepohodlí) zase tak nevadilo :-) Holt Palm přišel o něco později...

Pánové, díky za odpovědi i za to, že si máme na našich Palmech co číst...