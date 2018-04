PalmKIM – nový rozměr map

Věřím, že vás tato aplikace také osloví: svými schopnostmi, kapacitními nároky, další budoucností, univerzálností použití dalších mapových podkladů, rychlostí načítání, uživatelskou přívětivostí a v neposlední řadě také cenou, za kterou bude k mání!

Nejprve začněme stručnou historií, pak popisem vlastní aplikace a jejích rozhraní, přejdeme na zkušenosti z používání a zakončíme zhodno

cením.











Historie

PalmKIM pro PalmOS vznikla v září roku 2002 jako ojedinělý projekt v České Republice a ve světě vůbec. Autorem je programátor Jura Cibula, kterého můžete znát např. z vynikající aplikace BatteryTime. Cílem bylo vytvořit vektorovou mapu oproti konkurenčním bitmapovým (rastrovým). Důvodem byla rychlost načítání a kapacitní náročnost aplikace a podkladů pro PalmOS. Původní název aplikace byl Mapa Prahy a předpokladem bylo vměstnat samotnou mapu do 1 MB. Nyní, když se aplikace dostává na pulty prodejen a distributorům, byla obdařena názvem PalmKIM, podle své PocketPC verze, která se nazývá PocketKIM. Následovalo převzetí projektu a vývoje společností

Tranis s.r.o. , která je i nyní jejím vlastníkem a nadále tento produkt bude vyvíjet. Kontakt: tranis@tranis.cz, tel. č.: 272 739 452.

Registrač ní údaje

Jedná se o placený produkt, proto je nutné po prvním spuštění a HotSyncu zadat registrační klíč. Ten je závislý na uživatelském jménu a zařízení s PalmOS. Svůj registrační klíč obdržíte na uživatelské lince společnosti

eneraci klíče je nutno zadat své údaje (Uživatel

, ID kód

). Obratem obdržíte číselný kód, který zadáte do pole

Registrace

Nastavení

Program se skládá ze tří hlavních částí – Program, Zobrazování, Detaily .

Po kliknutí na jednotlivé názvy v ohraničení se přepínáme do jednotlivých nastavení.

Program

Obsahuje nastavení základních prvků a funkcí aplikace.







Používat HW tlačítka na posun

– umožní posun mapy a její zoomování pomocí hardwarových tlačítek. Tlačítkem Diář zmenšujeme mapu, tlačítkem Poznámky naopak zvětšujeme, tlačítky Adresář a Úkoly posouváme vlevo a vpravo. Kurzorovými tlačítky je prováděn posun nahoru a dolu.

Zobrazovat posuvné měřítko – funkce, kterou na pravé straně plynule měníme rozlišení (měřítko) mapy. Pohybem vzhůru zmenšujeme měřítko - zvětšujeme podrobnost.

Centrování mapy místo tahání

– volba této položky vám vycentruje bod, který označíte stylusem na mapě, v módu “ruka” (bude vysvětleno dále). Nic nedělat – po spuštění aplikace nebude brán zřetel na předchozí stav zobrazení v mapě

. Bude zobrazena prázdná plocha. Vykreslit mapu poslední pozice

– umožní pokračovat v místě přesně tam, kde jste skončili před opuštěním aplikace. Při spuštění však musíte brát v potaz jisté zpoždění při načítání poslední pozice.

Zobrazování



Obsahuje nasta

vení zobrazování jednotlivých dílčích vrstev mapy

Ulice – zobrazení ulic Názvy ulic

– nanesení názvu na ulici (tato volba mírně prodlužuje dobu vykreslování mapy) Voda (řeky, rybníky, jezera)

– povoluje vykreslovat vodní plochy Zastávky a trasy MHD – zobrazení vlastních zastávek a linek MHD Objekty

– zobrazení objektů včetně uživatelských (uživatelem zadaných)

Podpora GPS

– zapnutí ovladače komunikující s vaší GPS (tato volba vážné prodlouží odezvu aplikace). Pokud tato volba není vybrána, nebudou následující dvě volby brány v potaz! Při zapnuté podpoře je vidět na mapě aktuální pozice.

Aktivní posun mapy dle GPS

– podle toho, jak se právě pohybujete, je mapa překreslována tak, abyste se nikdy nedostali mimo aktivní výřez.

Zobrazovat rychlost z GPS

– v levém horním rohu je zobrazována aktuální rychlost v km/h.

Detaily





Nastaví zobrazování detailů mapy Měnit měřítko podle velikosti ulice – tato volba zajistí po vyhledání ulice její zobrazení od jejího počátku až do konce (tj. ulice bude zobrazena celá)

Ikony

Piktogramy umožňující zvolit určité funkce a volby, nalézající se na horní hraně displeje.

Ruka

– aktivuje posun mapy po tažení stylusem, nebo kliknutí na mapu

Prst

– umožní zobrazení názvu ulice i objektu po kliknutí na něj

Lupa

– vyhledání patřičné u

lice Kladivo –vstup do nastavení Plus

– přiblížení mapy

Mínus

Uživatelské

objekty

– vstup do nabídky uživatelských objektů

GPS

– oddálení mapy– aktivace podpory GPS

Menu

Po vyvolání Menu se dostaneme do jednotlivých nabídek.

Najdi





Ulici – vyvolání vý běru formuláře pro ulici Objekt - vyvolání výběru formuláře pro objekt Uživatelský objekt - vyvolání výběru formuláře pro hledáníobjektů zadaných uživatelem Zastávku MHD - vyvolání výběru formuláře pro hledání objektů MHD Vyber město - vyvolání formuláře výběru města

Nastavení

Programu – vlastní nastavení programu Zobrazování a navigace - obsahuje nastavení zobrazování jednotlivých dílčích vrstev mapy Detaily mapy - n astaví zobrazování detailů mapy Nastavení barev – uživatelské nastavení barev pro jednotl ivé vrstvy ulic a vodních ploch

Program

O programu – informace o vlastní aplikaci (verze a vlastník aplikace) Nápověda – zobrazení nápovědy (popis aplikace) Aktualizace – zobrazí informace o dostupnosti nové verze aplikace Kontakt – kontaktní informace n a uživatelskou podporu společnosti Tranis s.r.o. Konec – ukončí aplikaci Tlačítka a jejich funkce

Aplikace PalmKIM umožňuje využití hardwarových tlačítek na vašem PDA, Např. pro posun mapy a její zoomování. Tlačítkem Diář zmenšujeme mapu, tlačítkem Poznámky naopak zvětšujeme, tlačítky Adresář a Úkoly posouváme vlevo a vpravo. Kurzorovými tlačítky je prováděn posun nahoru a dolu. Při dlouhém stisku HW tlačítka se spustí daná aplikace (např. Diář, Adresář, Úkoly a Poznámky).

Pro nové typy PDA firmy Palm In

c. která mají nové kurzorové čtyřsměrné tlačítko s názvem

D-Pad

, je v aplikaci PalmKIM zabudována podpora. Směry D-Padu není nutné nikterak popisovat, těmi posouváme vlastní viditelnou část mapy. Středové tlačítko D-Padu má však dvě funkce, tou první je po krátkém stisku vyvolání funkce pro vyhledávání ulice a při delším stisku opuštění vlastní aplikace do Launcheru (správce aplikací).

Vlastní obrazovka





Vlastní obrazovka se skládá z několika základních částí. Tou první je horní lišta opatřená ikonami pro základní funkce (viz výše). Dále obsahuje na pravé straně posuvné měřítko, které je v nastavení možné vypnout. Největší část je věnována vykreslované mapě. Ve spodní části je během kalkulací a vykreslování jednotlivých ulic zobrazen progress bar, což je barevný sloupec

graficky ukazující postup načítání.

Vyhledávání a zjišťování informací

Děje se buď zadáním volby v menu, nebo kliknutím na obrázek Lupy.

V pravém horním rohu je informace o zvoleném městě, z kterého budeme ulice vyhledávat. Uprostřed obrazovky je abecední seznam ulic, který se průběžně při zadávání jednotlivých písmen názvu ulice mění. Po kliknutí na daný název, nebo po potvrzení volby tlačítkem

OK

se začne vykreslovat daná vyhledávaná ulice. Pro opuštění tohoto formuláře můžeme využít tlačítko

Storno

Pro změnu města pak vpravo dole tlačítko Vyber město

.

Pokud chcete zjistit název určité ulice ve výřezu mapy, je to možné přes ikonu Prstu. Kliknutím do blízkosti ulice se tato označí a ve spodní části displeje se zobrazí nápis s jejím názvem. Před takto zobrazeným názvem je umístěna ikona sloužící pro roztažení, nebo naopak zmenšení měřítka mapy tak, aby se označená a tím pádem i vybraná ulice zobrazila celá na displeji. Např. u ulic, které jsou enormně dlouhé, by při velkém přiblížení nebylo patrné, jak

j

e ulice ve skutečnosti dlouhá.

Přepínání mezi městy

Je realizováno buď ve vyhledávání ulice, viz odstavec výše, nebo v menu položka Vyber město

. Zkratka pro rychlou volbu je /M

. Ve formuláři, z kterého si vybíráme vlastní město a jeho mapové podklady, je také v pravém spodním rohu tlačítko Odstranit z paměti, po označení města a kliknutí na tuto volbu se dané mapové podklady města natrvalo odstraní z paměti RAM vlastního PDA!

Podpora GPS

Aplikace PalmKIM umožňuje uživatelům majícím satelitní přijímač GPS, umožňující lokalizaci polohy na Zemi, propojit tento přijímač s PDA a svou polohu podkreslit mapovým podkladem.

Po nutném nastavení v menu Nastavení – Zobrazování a navigace si nastavíme kooperaci s GPS, tak jak je popsáno výše. Aktivování přenosu a výměnu dat mezi PDA a GPS se děje přes ikonu satelitu v pravém horním rohu.

Pokud GPS má dostatečný počet přijímaných signálu z jednotlivých satelitů a pokud správně posílá data do PDA, můžeme v pravém horním rohu vidět svou aktuální rychlost v

km/h

uprostřed mapy nalezneme šipku, které je buď plná (signalizuje signál a přijímaná data z GPS), nebo prázdná (signalizující, že data z GPS buď neprobíhají, nebo GPS má malý počet satelitů pro určení polohy). Při pohybu se mapový podklad, překres

l

uje tak, aby vaše aktuální poloha signalizovaná kružnicí (šipkou) byla vždy uprostřed displeje.

Síť MHD

Aplikace PalmKIM obsahuje v databázi svých mapových podkladů také síť Městské Hromadné Dopravy (MHD) v určitých městech. Tato síť představuje např. v hlavním městě Praze, síť podzemní dráhy metra. Jednotlivé trasy jsou označeny svojí barvou a každá stanice je na mapě zvýrazněna kolečkem. Po kliknutí na něj se otevře dialogové okno s informací o názvu patřičné stanice a označení trasy.

Uživatelské obj ekty a práce s nimi

. Dále

Aplikace PalmKIM má v sobě zabudovánu funkcí vkládání, vyhledávání a zobrazování objektů, které si může sám uživatel nadefinovat. Práce s objekty začíná tím, že si uživatel nějaké nadefinuje. Tapnutím na ikonu uživatelských objektů (druhá zprava na horní liště), se objeví ve spodní části nápis s výzvou o umístění objektu v daném výřezu mapy. Pokud je místo kam chcete umístit svůj uživatelský objekt mimo výřez displeje, klepněte na

Storno

. Až naleznete místo pro umístění v mapě tapněte na něj. Objeví se nová obrazovka v které si můžete zadat

Název objektu

(což jsou zpřesňující a doplňkové informace). Ve spodní části pak vyberete ikonu, která se na mapě bude vykreslovat a bude přiřazena k Vašemu uživatelskému objektu. Úplně vespod jsou pak tlačítka pro potvrzení údajů, vyskočení a případně smazání objektu. Poslední kapitolou je vyhledávání uživatelských objektů. To nalezneme v menu Najdi / Uživatelský objekt.

V kolon

ce pro výběr zadáme námi vyhledávaný Název objektu a po jeho nalezení potvrdíme výběr tlačítkem

OK

(informace, která se bude objevovat po klepnutí na objekt) a

Nastavení barev

Pro pohodlné vyhledávání, orientaci v mapě a pro uživatelský komfort rozhraní je v mapě funkce nastavení barev. Vlastním nastavením si můžete přizpůsobit barvy jednotlivých vedlejších ulic, hlavních ulic, tříd, magistrál, dálnic, označených objektů a vodních ploch.











Zatím je pro aplikaci PalmKIM možné nainstalovat mapové podklady Hlavního města Prahy. Další města se připravují a podle sdělení autora je to otázka zkonvertování podkladů do formátu, který je zpracováván aplikací PalmKIM.

Tak jak se Vám tato aplikace líbí? Mne zaujala naprosto maximálně a věřím, že i spoustu z Vás. Aplikace si drží několik prvenství jako např. využití hires, vyhledávání ulic po tapnutí na vykreslenou síť ulic, univerzálnost enginu tak, aby byl aplikovatelný na jiná data a města, uživatelské objekty a práce s nimi, podpora GPS.

Rychlost načítaných dat a jejich vykreslování je odvislá od počtu zobrazovaných ulic, a také na rychlosti procesoru na kterém se provádí výpočty. Např. průmérná doba vyhledání a zobrazení ulice je na starém Palm Vx cca. 10-15 vteřin, na Palmu s 33 MHz procesorem je doba cca. 7 vteřin, na Sony Clié s 66 MHz je to již jen cca. 5 vteřin,

na 150 MHz procesoru Palm Tungsten T to jsou vteřiny 3 a na Palm Tungsten C s nejrychlejším procesorem pro PalmOS na frekvenci 400 MHz to je za necelou sekundu!!! S tím souvisí podpora operačního systému. Požadovaný je PalmOS 4.0 a vyšší (ale bez vážnějších problémů pojede i na PalmOS 3.5).

Závěr:

To, co na aplikaci hodnotím jako největší pozitivum pro uživatele, je rychlost načítání dat, velikost aplikace a mapových podkladů. Vše se totiž úplně bez problémů vejde do 750kB a tím se zde nabízí možnost využití této aplikaci i na Palmech s 2MB RAMkou. Dalším nesporným plusem je příznivá koncová cena na trhu, ta byla společností Tranis s.r.o. doporučena 1 200 Kč. Myslím, že za takovouto “pecku” určitě stojí!