Palmisti, barva klepe na dveře...

V září 2001 jsme psali o barevných Palmech a o aktuální situaci na trhu s těmito modely. Od té doby uplynulo několik měsíců a v tomto segmentu došlo k výrazným pohybům:

- ceny barevných palmů šly dolů

Před půl rokem byl nejlevnějším řešením poněkud archaický Palm IIIc s 256 barvami za $330, pokud jste chtěli něco modernějšího, tak Visor Prism a Clié N610 vás přišly na $400, Palm m505 na $450 a Clié N710 dokonce na $500. A to bylo vše - tím nabídka barevných modelů končila.

Dnes začíná nabídka na $280 za Palm m130, ale za tuto cenu nedostanete nějaký výběhový model, nýbrž špičkový současný PalmOS počítač s universal konektorem a SD/MMC slotem. A za $299 koupíte Visor Prism (máte-li třeba dost příslušenství k starším Visorům, může to být docela dobrá volba pro přechod na barvu). Palm m130 a Visor Prism dnes tvoří typické zástupce střední kategorie Palmů.

Změnila se ale situace v high-endové kategorii - ceny modelů se tam ustálily kolem $400, když ještě loni to bylo od $450 do $500. Kralují tam vylepšený Palm m515 (nástupce Palmu m505) a Sony Clié T615. V této kategorii dojde v nejbližší době ke změnám, protože se do ní chystají vstoupit modely nové NR řady od Sony.

S tím tedy souvisí i druhá změna:

- objevily se nové modely s barevným displejem

Objevily se nové výrobky - Sony Clié T615, Palmy m515 a m130, připravují se Sony Clié NR70 a NR70V a Symbol chystá průmyslový palm s QVGA barevným displejem. Na druhou stranu ale byly staženy z trhu starší výrobky (Palm IIIc, m505, N610 a N710/770), takže relativně zůstaly možnosti výběru stejné.

Poslední pohyb je zdánlivě na jiném hřišti, ale je minimálně stejně tak výrazný:

- rapidně roste množství barevných aplikací pro PalmOS počítače

Zatímco před půl rokem byla barva doménou hráčů a několika málo ostatních programů, dnes barva proniká do oblasti "seriózních" aplikací (gamesníci - to není myšleno pejorativně!), zejména kancelářských a PIM programů.

Barva dává displeji nový rozměr a třeba spreadsheetová tabulka s barevnými záhlavími či barevně rozlišený přehled týdne v diáři výrazně zpřehledňují práci. Zatímco před rokem se "barevnost" většiny programů projevovala v modrém záhlaví, nyní je situace jiná a PalmOS vývojáři a programátoři se s barvou naučili pracovat jako s důležitým prostředkem a možností, která dá PalmOS aplikacím lepší přehlednost a uživatelům vyšší kontrolu nad svými daty.

Abychom se jakoby nepohoršovali nad hrami (kdo si občas něco nezahraje). Barevné hry v určitých herních kategoriích jsou samozřejmě nádherné a zvyšují herní prožitek. Nelze pominout ani oblast grafických programů - prohlížečů fotografií, prezentací, grafů, map a podobně -, zde je barva určitě nezastupitelná.

Nelze pominout ani lepší čitelnost/kontrast barevného displeje ve zhoršených světelných podmínkách, to však není tak jednoznačné a v určitých situacích je monochromní displej kontrastnější (třeba na přímém slunci).

Méně významně (nicméně trvale) se projevuje další důležitý trend:

- barva znamená stále méně kompromisů

Pamatujete si na začátky barevných displejů? Barevné PDA se před rokem vyznačovaly zejména vysokou cenou, většími rozměry a velkou váhou modelu a malou výdrží baterie.

Cena je vůbec alfa-omega palmů v konkurenčním boji s jinými platformami - je to jeho velká konkurenční výhoda a tvoří jeden z pilířů obchodní strategie firmy. Barevné PalmOS modely jsou samozřejmě stále dražší než černobílé, ale rozdíl již není tak frapantní. Obdobně je tomu tak u rozměrů a váhy (kdo měl v ruce Palm m505/515 či Clié T615m, tak mi to zajisté potvrdí), pokročila i technologie výroby displejů, takže barevný palm již dnes neznamená vyměňovat/nabíjet denně baterii.

Barva jako další rozměr dat

Barevné rozlišení kategorií v diáři výrazně zpřehlední váš rozvrh. Barva jako nutnost

V profesionálních grafických editorech a prohlížečích, ve fotoalbech apod. Barva jako další výrazový prostředek

Zde třeba slouží k rozlišení jakosti vín. Barva k zpřehlednění práce

Na malých displejích přispívá barva k čitelnosti dat.

Shrnutí a závěr

Barevný displej se na PDA prosadí s takovou jistotou, jak kdysi pronikl na displeje desktopů a posléze notebooků. Jde jen o to, jak rychle se to stane. Majitele černobílých palmů, kterým jejich miláček dobře slouží, to zatím nemusí vůbec znepokojovat - i černobílý palm znamená práci bez výraznějších kompromisů a ve svém poměru CENA/VÝKON budou mít určitě ještě dlouho svoje místo na trhu. Uvědomme si, že doménou PalmOS počítačů je především oblast levných low-endových modelů.

Je ovšem jasné, že barva se časem prosadí, již nyní přináší mnoho výhod (viz předchozí text), a uvažujete-li o upgrade staršího palmu či o pořízení úplně nového, tak si běžte nějaký barevný model určitě prohlédnout...

Na závěr malá rekapitulace - jaká tedy vůbec je současná situace v kategorii barevných Palmů: