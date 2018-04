PalmIRC (Internet Relay Chat)

"/list" příkaz může způsobit vytuhnutí PalmIRC, protože pokud ho zadáte, "/list" se dotazuje na seznam všech kanálů na serveru. Seznam všech kanálů na serveru může být velmi obsáhlý. PalmIRC tak přijme obrovskou zprávu, která způsobí jeho vytuhnutí.



Nedochází k změně posuvníku během obdržení zprávy ze serveru

Instalace:

Připojte kolébku k počítači nebo propojte PalmPilot s počítačem pomocí HotSync kabelu



Zkontrolujte, zda máte v Pilotovi/PalmPilotovi cca 30kB volného místa



"Posaďte" PalmPilota do kolébky



Spusťte na počítači aplikaci HotSync Manažer



Spusťte následující aplikaci:



Na počítačích Macintosh spusťte aplikaci InstallApp Na počítačích PC s Windows spusťte aplikaci InstApp.exe

Požijte tlačítko Browse a najděte aplikaci .PRC na Vašem disku



Klikněte na Install a pak stiskněte na PalmPilotovi tlačítko HotSync (nebo ukažte tužkou)

Ukážte tužkou na ikonu aplikace PalmIRC

Práce s aplikací PalmIRC:

Server: - jméno serveru můžete zadat jakékoliv, na kterém běží IRC diskuze

Port:



Některé IRC servery u nás:



Název IRC serveru Port irc.felk.cvut.cz 6667 irc.cis.vutbr.cz 6667 irc.vsp.cz 6667





Real Name:

Nick Name:

Password - zadává se pouze pro speciální uživatele IRC

Již delší dobu se ptáte, jestli existuje na PalmPilota IRC klient pro On-Line povídání na Internetu. Konečně je tady. Užitečná aplikace s názvem PalmIRC založená na protokolu RFC1459 a určená jak jinak než pouze pro PalmPiloty Pro a zejména pro ty uživatele, kteří jsou napojeni na pevnou linku.Tato verze zatím nepodporuje DCC protokol. Pomocí PalmIRC však můžete odpovědět na některé CTCP dootazy (version, ping, clientinfo) nemůžete je však posílat (nepodoporuje CTCP zprávy).Pokud máte zájem, můžete se podívat na:Pokud spustíte aplikaci PalmIRC, zobrazí se úvodní obrazovka. Než vůbec začnete s PalmIRC pracovat, ostatně stejně jako u ostatních aplikací určených pro komunikaci, musíte mít správně nastaven modem a připojení k Internetu (TCP/IP). Dále pak musíte nastavit vlastní aplikaci PalmIRC. Po pravdě řečeno toho moc není, ale o to lépe. Z menuvybertea zobrazí se okno Prefs, jak ukazuje obrázek:Po nastavení všech parametrů můžete ukázat na. Máte nastaveno, můžete se vrhnout do víru IRC. Z menuvyberte položku. Dojde k vytočení čísla jak ukazuje obrázek:Po vytočení se zobrazí uvítací zpráva z Vámi navoleného serveru.Nyní už můžete psát a přispívat do IRC. Protože je tématika IRC obsáhlá, nebudu ji tady detailně popisovat. Uvedu alespoň, jak se můžete připojit k nějakému kanálu. Stačí z menuvybrat položku. Zobrazí se okno, do kterého zadáte název kanálu a potvrdíte. Příklad ukazuje obrázek:Jakmile je kanál vytvořen nebo jste-li k němu připojeni, přibude Vám v pravém horním rohu aplikace Menu, ve kterém máte zobrazen seznam kanálů, ke kterým jste připojen.A nyní už můžete psát a psát a psát. Zatím jsem moc nezkoumal, na kterém serveru s IRC bych našel diskutující PalmPilotí duše. Akorát jednou jsem hodil pokec s Iljou Hynkem z ICS.Aplikace je to zajímavá, chybí mi tam akorát menu, z kterého bych si mohl vybrat jiný server pro IRC. Jsem však přesvědčen, že to určitě není poslední verze tohoto prográmku.Pokud máte o tuto aplikaci zájem, můžete si ji stáhnout ukázáním na obrázek pro stažení.Doufám, že aplikaci užijete a bude se Vám hodit. Tuto aplikaci jsem také aktuálně zařadil do balíku Mobil Pilot Internet Pack