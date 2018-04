PalmGolf - asi jediný golf

PalmGolf je asi jediný golf, ktorý som na HPC/PPC videl. Je zaujímavý nielen tým, že má netradične pojaté ovládanie, ale aj tým, že vôbec je. Tým, ktorý urobili tú chybu, že ho ešte nemajú sa ho posnažím trošku priblížiť.

Inštalácia, je jednoduchá jako při väčšine aplikácii tohotu typu(myslím tým HPC/PPC). Po spustení sa Vám zobrazí okno, v ktorom si môžete nastaviť nielen to, kožko hráčov bude hrať a ich mená, ale aj to, či to bude človek, alebo budete hrať proti počítaču. Zaujímavé je, že môžete nastaviť aj viac ako jednáho protihráča, konkrétne jednáho až troch, a to aj keď budú Vaši traja protihráči len počítač, ktorý však bude len jeden. To znamená, že naraz môžu hrať až štyria hráči, alabo aj štyry počítače, takže sa len pozeráte ako hrá poćítač sám so sebou.



Po zadaní mien a typov hráčov začína samotná HRA

Ako vidno z obrázku, obrazovka je rozdelená na tri časti. Práve v toto spočíva zaujímavosť prevedenia, pretože z tých dvoch golfov, ktoré som na velkom PC videl, ani jeden nebol podobného prevedenia. Pravdou však je, že dôvod, prečo to takto spravili je asi ten, že keby bolo celá obrazovka len aktuálne hracie pole, išlo by to asi trošku pomalšie. Nechajme však dôvodou a poďme ďalej.

V žavej časti obrazovky sa nachádza hracie menu, v ktorom je možné meniť typ palice, smer úderu, typ zatočenia (falš) . Tiež sú tu informácie o sile a smere vetra, pozicii, kde sa nachádza loptička, resp. povrch na ako sa nachádza. Na spodnej strane tejto časti sa nachádza pole, v ktorom určujete silu úderu. Sila sa určuje dĺžkou pridržania stylusu v poli pre silu (PowerGauge)

V strednej časti obrazovky sa nachádza samotné hracie pole. V ňom máte možnosť vidieť okrem pekného prostredia golfového ihriska (pekného spracovaním, ale aj samotným umiestnením) vidieť aj Vašu hraciu loptičku, čo však v hre typu golf je dosť podstatná vec. Od loptičky Vám vedie čierna čiara, ktorá určuje smer odpalu loptičky. Po kliknutí na obrazovku je možné tento smer upraviť. V spodnej časti hracieho poža je miesto, ktoré Vám po kliknutí naň zobrazí informácie o hráčovy(meno), resp. dĺžku posledného úderu.

Ak kliknete a necháte stylus na obrazovke, možete si posunúť pohžad na ihrisko ďalej, resp. naspäť.

Počas odpalu sa obrazovka automaticky posúva tak, aby bolo vždy vidno loptičku. Keď sa loptička dostane na koniec hracieho poža, kde sa nachádza green (jamka), loptička sa obrazí v pravej časti obrazovky, kde sa jamka s okolím nachádza vo zväčšenej forme. V tomto prípade sa Vám aj vo výbere odpažovacích palíc zmení typ na nejaký dorazovač(nie som hráč golfu a na kúpaliskách s minigolfom používam len jednu palicu).

Toto bol stručný popis ovládanie hry. K doplnenie treba uviesť, že v žavej časti, kde sa nachádzajú informácie o wetre a výbere palice, typu úderu sa úplne v žavo hore nachádza ikonka MENU, kde je možné nastaviť parametre ako: nastavenie ukladacej pozície (slotu) aktuálnej hry (štyry pozície), uloženie a nahratie tejto pozície, vypnutie zvuku, zobrazenie Score, zrušenie hry a zavretie menu a následné pokračovanie v hre.

Po každom kole sa Vám zobrazí skore, kde máte možnosť vydieť priebeh hry a výsledky, ktorým sa ja však nerozumiem(asi počet úderov potrených k zarazeniu loptičky do jamky). Dodám, že termýn "handicap" , ktorý som niekde v telke pri golfe počul sa v tejto hre naštastie nenachádza.

No a keď sa dostanete až na koniec, čo nie je otázka šikovnosti, ale času, dostane sa Vám odmeny v štýle "Za výhru dovolenka na pláži niekde pri mori"

Na záver musím dodať, če hra má zaujímavý zvuk, ktorý sa aj podobá na zvuky vydávané pri skutočnom golfe(dúfam). V hre sa nachádza 18 golfových jamiek(tratí), avšak treba povedať, že tu som s hrou trošku nespokojný. Všetky ´jamky sú podobné, ale najhoršie je, že sú strašne, ale maozaj strašne krátke.

Toto je vežké mínus, ale dúfam, že upgrade, ktorý je možné pre platiacich zákazníkov spraviť to zlepší, resp. že bude možné nejako ich dopĺňať, alebe dajbože aj vytvárať si vlastné. Taktiež by som upravil zobrazenie score po každej jamke, pretože ak dáte hrať štyrom hráčom, ktorý budú vlastne počítač a chcete aby sa hrali sami so sebou, musíte tak či onak po každom kole odklepnúť score. Toto je však len taký datail, pretože asi nikdo (okrem mňa) nebude chcieť, aby sa

v prípade nezaťaženého systému zahrali aj tý štyria počítačový(CPU) hráči,

ale ja som neodolal a dal som im šancu. Taktiež je dobré, že hra eviduje aj najlepšie (najdlhšie) odpaly.

Hra je vhodná pre manželské a iné páry, pretože nie je problém nechať vyhrať toho druhého (mňa skoro porazila manželka, ale našťastie ju to prestalo vežmi skoro baviť), ktorý je menej šikovný (nepoviem však koho tým myslím).

web: www.palmgolf.com, www.ziosoft.som

S prianím pekného pôžitku pri hre PalmGolf

od fimy ZioSoftware sa s Vami lúči.