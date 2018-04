PalmGear tlumí freeware - Casio končí s E200 - a další aktuality

Casio ukončilo výrobu E-200

Výrobu nepříliš úspěšného PocketPC modelu E200 ukončila firma Casio. Oznámil to server PocketPC Newswire. Podle neoficiálních zdrojů pracuje Casio velmi intenzivně na novém handheldu - podrobnosti o něm ale zatím nejsou známy.

E200 se objevil na trhu loni v říjnu. Má svůj osobitý vzhled a měl patřit ke konkurentům nové generace PocketPC 2002 handheldů firem Compaq a Hewlett-Packard. Má duální slot CF/SD a USB redukci na kolébce.

Nový handheld od ASUSTek Computer

Tchajwanská firma ASUSTek Computer, Inc. představila nový handheld MyPal A600 s PocketPC "na palubě". Má procesor Intel 400MHz PCA250, 64MB RAM a 32MB flash ROM, rozměry 75x125x13mm a váhu 138gramů a stane se tak dalším diblíkem ve světě PPC.

Handheld má displej 240x320 TFT (65 tis.barev), FIR/SIR IrDa port a technologie AUS Smart Power Saving by měla zajistit až 15 hodin užívání.

Microsoft Money 2003 for PocketPC

představil minulý týden Microsoft. Popravdě nepatří tato vestavěná finanční aplikace k největším skvostům PocketPC software a je často nahrazována alternativními programy.

Microsoft slibuje v nové verzi snadnější synchronizaci s Money 2003, rovněž zobrazení zůstatků kont v TODAY obrazovce (no nevím, to může být leckdy značně depresivní pohled :-)). Zajímavěji už zní nová schopnost bezdrátového updatování investičního portfolia a nový Money Toolbar.

PalmOS Desktop 4.1

Palm, Inc. vydal konečnou verzi PalmDesktopu 4.1. Desktop 4.1 bylo možno testovat již dříve v betaverzi, nyní ale přichází konečná verze pro PalmOS uživatele. Nová verze nabízí export z Expenses do Wordu, či Excelu, možnost automatického mazání duplikovaných položek z AddressBooku, DateBooku, ToDo a MemoPadu. Najdete tu rovněž přizpůsobení témat a nová témata, alarm atd.



PalmGear - těžký direkt freeware aplikacím

Majitel asi nejznámějšího populárního PalmOS softwarového serveru PalmGear Kenny West (na snímku) připravil PalmOS fanouškům jedno nepříjemné překvapení - PalmGear prý už nebude na titulce PalmGearu ve stěžejních rubrikách NEW a UPDATED zobrazovat freeware. Rovněž při vyhledávání software nabídne nejdříve komerční software a teprve pod ním freeware řešení.

Stane se tak údajně na přání samotných vývojářů, kteří od nového opatření očekávají lepší prodej svých produktů. Inu - metoda "sejde z očí, sejde z mysli" by ale nemusela být až tak úspěšná a tradiční silné zastoupení freeware aplikací patří k lákadlům PalmOS platformy. V některých kategoriích představují dokonce freeware programy to nejlepší v dané kategorii. PalmGear není v současnosti jediným softwarovým portálem a podobnými opatřeními by mohl ztratit valnou část svého image...