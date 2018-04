PalmCommander - správce souborů s kompresí i zálohováním

Základní manažer aplikací PalmOS je opravdu jen pro úplné začátečníky a uživatelé, kteří chtějí mít jen trošku palm ve své moci, by se měli podívat po nějakém lepším správci souborů. Majitelé Clie dostanou třeba program ClieFiles, ten je však v mnohém velmi omezený (nejde v něm třeba měnit atributy souborů). Na softwarovém trhu je naštěstí mnoho programů z této kategorie, které můžete mít i zdarma:

FileZ - ten známější z nich

FileProg - neméně zdatný produkt, který je k mání rovněž zdarma

Tyto produkty zvládají práci se soubory bezvadně. Umějí třídit, filtrovat, barevně vyznačovat, měnit atributy, přesouvat mezi adresáři - většinu toho, co běžný uživatel PalmOS běžně potřebuje.

Vedle nich jsou na trhu ještě další programy, které jsou již placené a kromě základních funkcí nabízených FileZ a FileProg nabídnou i něco navíc:

MyWorkbench - připomíná velmi Total Commander z PC, má mnoho funkcí navíc

SuperUtility - kombinuje správce souborů s dalšími pomocnými programy

PalmInsider Pro - aplikace určená pro pokročilé uživatele palmů, umí spoustu věcí

UniCommander - správce s prohlížením obrázků, zipováním, šifrováním, zálohováním...

FileMan, GentleMan, McFile, TealMover - další a další programy podobného ražení

Palm Commander jako správce souborů

Pokud jsme u MyWorkbench konstatovali, že vypadá tak trošku jako Total Commander, vyhlíží Palm Commander jako starý dobrý Norton Commander na PC. Displej je rozpůlen vertikálně na levou a pravou část. V nich můžete měnit obsah zobrazených informací, tažením i šířku sloupců, označovat soubory, pracovat s nimi pomocí kontextového menu (přidržením tlačítka), měnit atributy, filtrovat, třídit. Mezi panely zase můžete soubory přesouvat tažením apod. V pravém panelu si můžete zvolit i informační okno s detaily o souborech vybraných v levém panelu, či jej zcela potlačit a nechat tak zobrazit levý panel přes celý displej.

Funguje to parádně a je to přehlednější než podobné programy, které se v tom minimu pixelů ještě snaží o grafiku a la Windows. To ale může být věcí názoru. Pokud máte displej 160x160 pixelů a bojíte se, že se vám na něj vejdou tak dva, tři znaky z každého údaje, nebojte se. Výrobce přiložil zvláštní sady mikro-fontů, takže se na displej vejde opravdu dost informací i vám. A že fonty neumějí diakritiku? U správce souborů to přece skoro vůbec nevadí!

Autoři přidali bohaté nastavení vzhledu (schémat), které umožní přizpůsobení aplikace nejen dle osobního vkusu, nýbrž i do různých světelných podmínek. Palm Commander obsahuje i benchmarkový modul, který zde ale nehodnotíme.

Komprese a Button Launcher

Součástí Palm Commanderu jsou ještě dvě pomocné utility - PalmZipper a Button Launcher. To vše dostanete v ceně PalmCommanderu (14,95 USD). Zipper ale můžete zakoupit i zvlášť za 9,95 USD a Button Launcher za 6,95 USD.

Komprese Palm Zipperem je velmi dobře integrována s Palm Commanderem samotným (ač může Zipper fungovat i mimo něj). Je ale zatím podporován jen kompresní typ 8 (ne šifrované zipy a ne zipy více souborů naráz).

V prostředí Palm Commanderu můžete navíc komprimovat aplikace přímo v RAMce palmu a výrazně tak ušetřit místo (na úkor určitého zpomalení při spouštění aplikace). Když ale takovýto program spustíte a odejdete z něj, zůstane v paměti jeho ZIP i plná verze, což je chyba.

Doprovodná aplikace Button Launch zase slouží k nastavení tlačítek ke spuštění různých programů. Funguje to tak, že si na každé hardwarové tlačítko (diář, kontakty, úkoly a poznámky) můžete nastavit až devět aplikací, které se volí opakovaným klikáním (prodlevu lze nastavit).

Použitelnost tohoto programu ale prudce snižuje skutečnost, že nepozná aplikace uložené na kartě, takže lze jedině volit klopotnou cestu přes zástupce.

Editor preferencí

Palm Commander obsahuje editační modul pro databáze k nastavení systémových a aplikačních parametrů jednotlivých aplikací. Je určen opravdu pokročilým uživatelům a náhodnou manipulací na těchto obrazovkách "zkusmo" můžete přivodit snadno pád systému!

Zálohování

Novinkou poslední verze Palm Commanderu je zálohovací modul, který dokáže nahradit kterýkoliv zálohovací program současné doby. Můžete zde mít nastaveno až 8 samostatných profilů, každý s jinými databázemi (třeba denně v 5:00 kompletní zálohu všeho a denně v 17:00 bezpečnostní zálohu základních PIM dat apod.) a nastavením rozvrhu pro automatické zálohování. Zálohuje se komprimovaně, tedy do ZIPů. Zazálohuje se i samotný program, takže po případném hardresetu můžete vše pohodlně obnovit z karty.

Zálohovací modul je velmi dobrý a nahradí komerční produkt v hodnotě 10-20 USD.

Suma sumárum

Velmi dobrý námět na pořízení vyššího správce souborů, při kterém navíc ušetříte za komprimační a zálohovací program.