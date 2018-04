PalmBio – Jáchyme hoď ho do Palmu

Funkce:































Aplikace je free a to je první potěšující zpráva. Druhá je, že aplikace má jen 21 kB, takže se určitě vejde každému do RAM. Třetí zprávou je, že jí můžete použít jak na OS 4 tak i na OS 5, a má podporu barev.Nyní se však zaměřme na funkčnost a možnosti, které nám nabízí. Nejprve je nutné si po prvním spuštění nadefinovat osoby, pro které budeme vykreslovat grafy a další statistiky. V menu si zvolíme New profile, nebo penstroke N. Kde si nadefinujeme popis profilu a datum narození (nejprve zadáme rok, poté měsíc a nakonec den).Graph – grafické vyjádření křivek v podobě sinusovek. Ty mohou jít od kladných (nad osou X) po nulu, což je normální stav, až do záporných hodnot (pod osou X). Křivky jsou tři a udávají fyzickou kondici, emoce a inteligenci v daný den. Aktuální den je vždy uprostřed osy X. Šipkami nahoru a dolu, se můžeme pohybovat v kalendáři po dnech do budoucnosti, nebo do minulosti.Critical calendar – zobrazuje náhled na daný kalendářní měsíc a v něm vyznačuje místa, kde se jednotlivé ze tří křivek protnou s osou X.Critical list – vypisuje seznam kritických dní tak jak jdou po soběDaily summary – je seznam jednotlivých lidí, zde nazvaných profilů a u nich vidíme všechny tři parametry (fyzická kondice, emoce a inteligence) s šipkami a číslem. Čísla jsou buď kladná nebo záporná a šipka směřuje nahoru či dolu. Čísla vyjadřují aktuální hodnotu daného indexu křivky tj. buď jsou v kladných číslech, nebo v záporných. Šipka pak ukazuje kam se budou v nejbližších dnech hodnoty posouvat, tj. budou buď klesat šipka míří dolu, nebo budou růst a šipka směřuje směrem nahoru.Compatibility – což je jakýsi přehled procentních shod mezi partnery, přáteli, rodinou atp. Vždy jsou hodnoty dopočítávány k osobě, která byla zvolena v grafickém vyjádření. Tato osoba pak má v tomto zobrazení u všech hodnot 100% a ostatní osoby jsou dopočítávány. Jejich odchylka, nebo naopak blížící se hodnota je vyjádřena procentně. Čím jsou si v daný den dvě osoby blíže tím má osoba větší procenta u daného indexu.Další zajímavou funkcí je výpočet dní kolik je daná osoba na světě – Exact Age. V přehledné tabulce vidíme přesný počet dní jak dlouho už jsme na světě, případně počet let, měsíců a jednotlivých dní.Nedá se říci, že aplikace je nějakým obzvlášť velkým způsobem seriózní, nebo pravdivá. Slouží spíše pro zábavu, nebo abychom mohli momentální neúspěch svést na indispozici vyplývající z křivek. Každopádně může sloužit jako zpestření a svými 21 kB jistě nikomu v PDA nebude překážet.