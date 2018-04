PalmBe-ach & PsiONtrack, přenos dat mezi Psionem a BeOS

Zatímco uživatelé operačního systému Linux už delší dobu mají možnost přenášet data mezi Psionem a Linuxem pomocí tzv. Project Sayanara umožňujícího i konverzi dokumentů Agendy a databáze kontaktů aplikace Contacts do nativního formátu Gnome dokumentů (funguje pro EPOC ER5 a kompatibilní zařízení), pro BeOS můžete používat balík (no spíš balíček) PalmBe-ach. Jedná se o komunikační software umožňující přenos dat mezi Psionem a BeOS s plnou podporou pouze pro Psion Series 3c - data lze přenášet i ze Series 5 a dalších Psionů, ale nejsou podporovány dlouhé názvy souborů. Do BeOS si nainstalujete pouze relativně krátký prográmek, který přímo přes filesystém BeOS zpřístupní data na Psionu, která můžete číst a samozřejmě i zapisovat do Psionu připojeného přes sériový port. PalmBe-ach podporuje i mazání, přejmenování a přesouvání souborů, zapomeňte ale na jakoukoliv on-line konverzi formátů souborů (konverze formátů dokumentů, jejich tisk a další funkce autor PalmBe-ach připravuje), také s češtinou v dokumentech má BeOS problémy. Celý balík je v aktuální verzi 0.30 alfa freeware a je k dispozici pro BeOS R4/4.5 pro PowerPC a Intel x86, pokud chcete, můžete si stáhnout i zdrojový kód.





O něco dokonalejší než PalmBe-ach je PsiONtrack primárně určený pro Psion Series 5 a kompatibilní (teoreticky by měl přenos dat fungovat i například s Psionem Revo, Series 7 a netBookem), částečně založený právě na základě výše jmenovaných Project Sayanara pro Linux a PalmBe-ach pro BeOS. Opět se jedná o freeware a květnová verze 1.1 umožňuje i konverzi databáze kontaktů aplikace Contacts do formátu BeOS Person, v opačném směru ale zatím konverze nefunguje. PsiONtrack opět podporuje pouze sériový port, o možnosti přenosu dat přes infraport si tedy můžete nechat jenom zdát, stejně jako o funkční podpoře češtiny. PsiONtrack opět namontuje celý Psion respektive jeho interní disk jako zařízení, takže můžete kopírovat soubory téměř bez omezení. PsiONtrack existuje pouze ve verzi pro BeOS R5 pro Intel x86, verze pro PowerPC není k dispozici.