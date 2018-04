Palmax z720 - další PDA s GPS?

Podle Mobile-Review bude Palmax z710 druhým handheldem s operačním systémem PocketPC a vestavěnou jednotkou GPS. Tím prvním je Mio168 firmy Mitac.

Technické parametry Palmaxu z720 jsou následující:

systém: Windows Mobile 2003 Second Edition

procesor: Intel XScale PXA263 300 MHz

paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

rozšíření: SD/MMC (SDIO), IrDa, USB

displej: 3,5´´ (53x71 mm) s rozlišením 240x320 pixelů

baterie: výměnné Li-Ion 1050 mAh

rozměry: 120x76x15 mm, hmotnost 170 gramů.

V současné době se ještě přesně neví, kdy bude Palmax z720 dostupný a kolik bude stát. Vzhledem k výše zmíněné recenzi by to ale mohlo být v dohledné době, na Mobile Review odhadují prodej za 1-2 měsíce a cena by se měla pohybovat někde mezi 370 až 400 USD.