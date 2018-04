PALMAREPORT: Zcela jiné pojetí klávesnice a nové high-end bezdrátové Pocket PC Audiovox PPC-6601

Nové high-end bezdrátové Pocket PC s telefonem již brzy na trhu

Internetový obchod Sprint hodlá v brzké době začít prodávat očekávané PDA Audiovox PPC-6601. To kombinuje kapesní počítač vybavený miniaturní QWERTY klávesnicí a GPS/GPRS modulem.

Zařízení pohání 400MHz Intel XScale PXA263 procesor. Model je vybaven operačním systémem Windows Mobile 2003 Second Edition, obsahuje celkem 128MB paměti a SD/SDIO slot.

Informace jsou zobrazovány na 3,5 palcovém QVGA displeji o rozměrech 240 x 320 pixelů. Data lze vkládat přes klávesnici podobně jako u Tungstenu C či některých modelů Clié - u Audiovoxu však bude vyklápěcí.

Pro bezdrátovou komunikaci je 12.5 x 7.0 x 1.9 cm velké a 210 gramů těžké zařízení vybaveno Bluetooth rozhraním. Audiovox PPC-660 na rozdíl od XDA III verzí, kterým je asi nejvíce podobný, neobsahuje Wi-Fi podporu či VGA kameru (ta by se měla objevit v lepším modelu PPC-6600 ještě letos).

Komunikátor bude k dostání již příští měsíc za cenu $630.

Zdroj: infoSyncworld

Zcela nové pojetí klávesnice také na PDA

Po nedávné prezentaci kruhové klávesnice společnosti Gabrielor na mobilních telefonech přišel výrobce na veletrhu CTIA 2004 také s řešením pro PDA. Klávesnice Rounded Keypad je unikátní nejen ve svém uspořádání, které můžete vidět na obrázku, ale také v tom, že téměř každý znak má svoji vlastní klávesu, což právě u mobilních zařízení nebývá obvyklé.

Pokud by se Rounded Keypad objevil v zařízeních některých výrobců mobilních telefonů, je možné, že se s ní v budoucnu setkáme také u kapesních počítačů. Naděje, že tomu tak bude, je však kvůli velké konzervovanosti výrobců i uživatelů celkem mizivá.

Zdroj: eWeek, Gabrielor.com