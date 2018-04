PALMAREPORT: Yopy bude včas, BugMe! Office a další aktuality

PocketPC jako tablet k PC ?

Proč ne, když už handheld jednou máte, tak jej můžete využít i tímto způsobem. Stačí si zakoupit program Pocket Tablet od Entisoftu a můžete vesele tabletovat.

Cena je lidová - $9,95.

Top 5 PalmOS dle CNETAsia

S blížícím se koncem roku je čas na bilancování, žebříčky, hodnocení. Tak i AsiaCNET zveřejnil žebříček nejlepších PalmOS programů. A výsledek ?

1. AvantGo - komunikační program pro on- i off-line surfování po Inetu

2. Documents To Go Professional 4.0 - kancelář v Palmu

3. Bubblet - logická hra

4. BugMe - ručně psané poznámky s alarmy

5. Vindigo - program pro lepší cestování

Tiskárna k PocketPC počítačům

Firma SiPix prodává malou tiskárnu Pocket Printer A6, kteráí je jako stvořená jako doplněk k vašemu handheldu. Má rozměry 150x209x25 mm, váží 400 gramů. Tiskne sice jen černobíle a 400dpi, ale má IrDa a je napájena čtyřmi tužkovými bateriemi. Ze stránky firmy lze stáhnout ovladače pro tisk na PocketPC handheldech. A cena ? $149, s $20 rabatem, koupíte-li tiskárnu do 28.2.2002.



Qualcomm zainvestoval v Handspringu

Firma Qualcomm nakoupí akcie Handspringu za $10 milionů. Qualcomm je vedoucí firma v CDMA bezdrátovém systému a je možné, že Qualcomm bude chtít připravovaný Visor Treo s GSM/GPRS upravit též pro CDMA.

Yopy bude v termínu

Korejská firma G-Mate potvrdila, že svůj Linuxový handheld Yopy začne distribuovat ještě v prosinci. G-Mate již přijímá na svých stránkách objednávky na Yopyho, a to za $399. Blíž si o tomto velmi zajímavém PDA napíšeme zítra.

BugMe! Office - další kancelářský balík ?

Slyšíme-li slovo "Office", řeknemesi, že je na světě další mobilní kancelář. U BugMe Office to tak úplně neplatí - produkt je v podstatě rozšířený program na ručně psané poznámky s alarmy BugMe, který je dodáván is 50 užitečnýni šablonami pro každodenní využití (viz přiložený obrázek). Není to ale nic nového pod sluncem - podobné šablony už dávno využívá třeba MemoPlus...