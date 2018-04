PALMAREPORT : Revoluce ve hrách, Treo 14.ledna a další aktuality ze světa PDA

V sobotu sice Palmare většinou nové články nepřináší, ale události v PDA světě se na nás hned od začátku roku valí hezky zostra, tak přinášíme i dnes mimořádně několik aktualit, abyste byli v Palmare.cz v obraze i o víkendu ...

Visor Treo bude prý 14.ledna !

První informace se týká očekáváného Visoru Treo 180. Již včera se objevily na Internetu informace, že první hotové výrobky jsou již ve skladech v Maďarsku. The New York Times nyní přinesl zprávu o tom, že se první Trea objeví 14.ledna.

Handspring prý pracuje rovněž na CDMA verzi Trea, První se ale do prodeje dostanou GSM.

Mezinárodní veletrh spotřební elektroniky 2002 ...

... proběhne příští týden v Las Vegas a očekává se několik událostí z PalmOS světa :

Firma Sony, která je v této branži jako ryba ve vodě (už jen počet stánků firmy je impozantní), by mohla na veletrhu uvést náhradu vyprodaného Clie low-endové kategorie S320. Mluví se Clié S360, které bude mít 16 MB RAM. Taky se čeká, že Sony využije veletrhu k uvedení modelu Sony Clie T615 (což je barevná varianta modelu T415) na trh v USA.

Očekává se ale i oficiální uvedení prodeje telefonu - počítače Visor Treo, jehož prodej začne během několika dnů až týdnů. Veletrhu se účastní i Palm, Inc. a čeká se představení SD Bluetooth karty, která by se měla tento měsíc taky začít prodávat. Méně pravděpodobné je už uvedení následníka bezdrátového Palmu VIIx - řady i705, už i proto, že je určen spíš pro průmyslové trhy, než jako klasický produkt spotřební elektroniky. Šušká se i o možném představení GPS modulu pro univerzální konektor nových Palmů řady m500/505/125 ...

Každopádně budeme pro vás události veletrhu v příštím týdnu bedlivě sledovat !

Mapa Středozemí pro Palmy

Máte-li rádi Pána prstenů, můžete si nyní stáhnout interaktivní mapu pro vaše PalmOS počítače.

Majitelé PocketPC na stránce najdou aspoň několik tématických skinů ...

Nová klávesnice pro počítače Jornada 568

Naším článkem o příslušenství pro novou HP Jornadu řady 56X jsme snad předznamenali příchod nové klávesničky pro tento model. Měla by být oficiálně uvedena na trh ještě v lednu, již nyní ji ale může vyhrát 500 šťastných uživatelů v Japonsku, kteří si zakoupí Jornadu 568 (každý, kdo si koupí Jornadu 568 mezi 15.12. a 15.2., bude zařazen do slosování o 500 klávesnic).

Klávesnice je malým designovým zázrakem - je koncipována jako náhrada krytu Jornady s odklopným víkem na displej. Podrobnější informace firma HP zatím nezveřejnila. Zprávu i fotografii jsme převzali ze serveru InfoSync.

Nová éra beztdrátové superpařby ?

Čeká nás nová revoluce ve hrách na PDA ? Docela určitě - nové hry totiž budou "síťové" bez sítí - umožní to nové technologie Bluetooth a 802.11b, které jsou dostatečně rychlé i kapacitní ...

ZIOsoft představil jednu z prvních aplikací her, které využívají bezdrátové připojení k multiplayer módu - jmenuje se Space Tactics. Je to první vlaštovka nové generace her ?

Budou si už v příštím školním roce učitelé rvát vlasy nad žáky, kteří paří Dooma se spolužákem na opačném konci třídy ?