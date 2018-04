PALMAREPORT : První Treo v prodeji a další aktuality

První Treo v aukci v eBay

Firma Handspring včera oznámila, že dala do prodeje první model telefonu - handheldu Treo 180, a to do aukce on-line obchodu eBay. Handspring nabízí model Treo 180 se zabudovanou klávesnicí QWERTY. Desetidenní aukce má termín ukončení 20.12.2001.

Včera večer byla poslední nabídka $810. Výtěžek prodeje jde na charitativní účely. Firma Handspring podobným způsobem prodala kdysi první VisorPhone i miliontý Visor.

Palm, Inc. vyhlásil výsledky soutěže pro vývojáře Powered Up Awards

V kategorii průmyslových řešení získala ocenění aplikace Active ECG - program na monitorování srdečního rytmu. Nejlepším výukovým programem se stal program CopyWrite.



V kategorii zábavných programů zvítězila hra Scrabble od Handmarku. Ještě v jedné kategorii bylo uděleno ocenění - byly to programy zpracované studenty - ocenění získal Bryant Lee se hrou Ultimate Table Hockey.



Novinka z RedGrepu

