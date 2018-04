PALMAREPORT: PCCards pro HE330, Doplňky pro iPaqy a další aktuality

PC Cards v HandEra 330 !

Firma Parachute Technologies vyrábí a prodává adaptér ParachuteHE - s jeho pomocí připojíte k počítači HandEra PC Cards typu II - tím lze zvýšit počet příslušenství k tomuto handheldu například o hard disk, GPS, modem, Ethernet a další. Modul stojí $99.

Spolupráce HandEra a Parachute je další z logických kroků firmy HandEra, která míří se svými handheldy k průmyslovým trhům.

Visor DeLuxe a Platinum - Goodbye ...

Dalšími PalmOS modely, které včera odešly do "síně slávy", jsou Visory DeLuxe a Visor Platinum. Firma Handspring je včera stáhla z nabídky nových handheldů.

Nabídka Visorů je dnes tvořena modely Visor Neo $199), Visor Pro ($299), Visor Prism ($299) a Visor Edge ($249).

Miniklávesnička pro iPaq

Nejen nová Jornada dostane brzy klávesničku - produkt se jménem Microkeyboard se objevil na stránkách Compaqu.

Micro Keyboard bude stát $50 a bude mít obvyklé QWERTY rozložení kláves.

Dvě další aktuality nám poslal Jirka Wasserbauer :

Bluetooth "jacket" s CF slotem pro IPAQ

"Modrý zub" se díky podpoře největších světových výrobců pomalu stává standardem, a tak není divu, že se poslední dobou na trhu objevují stále nové a nové varianty karet, umožňujících komunikaci právě za pomocí tohoto bezdrátového standardu. Již dnes je k dostání mnoho provedení, od PCMCIA přes USB až po CF provedení. Není proto divu, že se nedávno objevil na trhu také jacket určený přímo a jen pro jedno z nejoblíbenějších a dnes již kultovních PDA - Compaq iPAQ.

Jacket je kompatibilní s modely řad H3100, H3600, H3700, H3800 a vzhledem k tomu, že si jeho výrobci pravděpodobně uvědomili, že by jacket využívaný jen na Bluetooth při své velikosti nebyl příliš konkurenceschopný, zabudovali do něj navíc CF slot typu II, což pole jeho použití ještě více rozšiřuje. Například pokud CF slot využijete tím, že jej osadíte MicroDrive HDD o kapacitě 1GB od firmy IBM, stane se Váš iPAQ strojem jak stvořeným nejen pro práci, ale také pro zábavu. Bluetooth totiž jako by nabádal ke hraní síťových her.

Cena tohoto kabátu se pohybuje okolo $170 a je již v prodeji například zde.

GamePad pro iPAQ

Máte rádi hry? A vlastníte iPAQ? Pak následující "pomůcka" je určena právě Vám. Jestli jste již někdy zkoušeli na iPAQu hrát hry, byli jste pravděpodobně nemile překvapeni, že váš iPAQ stíhá najednou reagovat jen na jedno z vámi stisknutých tlačítek; to je bohužel u mnoho her naprosto nepoužitelné.

Momentálně je již ale v prodeji GamePad určený právě pro iPAQy. Po nasazení iPAQ začne vypadat jako větší GameBoy, což potěší hlavně příznivce této herní konzole, ale jeho hlavní výhodou je to, že s jeho použitím iPAQ reaguje na více stisknutí kláves najednou a navíc jsou všechny klávesy programovatelné.

A cena? V zahraničí se pohybuje okolo 35 amerických dolarů. Zda k nám tento GamePad již někdo nedováží, mi však zatím není známo.