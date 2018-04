PALMAREPORT: Nové PDA s Linuxem, Abacus se vrátil a další aktuality

Stále "On" Modem pro Palmy řady V od Motient

Firma Motient začala prodávat MobileModem k Palmům řady V/Vx, které zajišťují stálý bezdrátový přístup k e-mailům. Prodávají se za $179 (když kupující podepíše smlouvu na roční poskytování služeb v ceně $50 měsíčně), normální cena je $280.

Plánuje se, že se v budoucnu pomocí modemu budete moci připojit k internetu, zatím nabízí pouze e-mailové služby. Chystají se modely i pro další handheldy - na CES má být třeba představen prototyp modemu k Palmu m500/505, který by se měl dostat na trh v polovině roku.

Výroční ceny v kategorii eKnih...

... uděloval server FictionWise. Cenu autor roku 2001 obdržel populární autor science-fiction Mike Resnick, za ním skončili Larry Niven a Robert Silvberg.

Hlavní kategorií byla ovšem eKniha roku, kde to nakonec skončilo takto:

1. Isaac Asimov: Robot Dreams

2. Larry Niven: The Fourth Profession

3. Nancy Kress: Beggars in Spain

Zajímají-li vás podrobnosti či pořadí na dalších místech, mrkněte sem.

FileMaker pro Palmy

FileMaker, Inc. oznámila, že na MacWorld EXPO v San Francisku představí nový FileMaker Mobile 2 Companion pro Palmy. Prodávat by se měl začít v polovině roku. File Maker Mobile 2 umožní uživatelům přenášet a synchronizovat data mezi File Maker Pro na Windows a Mac OS X systémech a počítačích s PalmOS.

Nové Linuxové PDA

Na CES v Las Vegas byl představen nový Lunuxový PDA počítač s těmito parametry:

- procesor Intel StrongAMR 206 MHz

- 32 MB RAM, 16 MB ROM

- barevný displej 320x240 pixelů

- CF slot typu II

- USB i sériový port, IrDa port

Výrobcem je Royal Consumer Informaion Product. Prodávat by se měl za $299 od poloviny roku. Informaci přinesl server Linuxdevices.

Palmy - inteligentní TV ovladače?

Connected Media Corporation v úterý oznámila zavedení služby pro majitele PalmOS počítačů, která přenese předplatitelům aktuální televizní program - klikáním po displeji si na tento program budete moci přepnout svoji televizi. Služba má stát $30 na rok či $99 natrvalo. Termín nebyl zatím upřesněn.

Abacus se vrátil!

Vzpomínáte si na kdysi slibný spreadsheet se jménem Abacus? V době před 2-3 roky soutěžil právě tento tabulkáč s QuickSheetem 1.0 o prvenství mezi PalmOS speadsheety a původní TinySheet se tetelil kdesi v rohu zájmu uživatelů ...

Jenže pak bylo všechno jinak - Abacus přestal být vyvíjen, některé naznačené funkce (zejména editační) zůstaly jen naznačené a softwarovou scénu převálcovali suveréni QuickSheet a MiniCalc, ke kterým se připojil inovovaný TinySheet a Excel ToGo.

Nyní se tedy Abasus vrací - přidal to, co mu nejvíc chybělo - synchronizaci s Excelem a dotáhl funkce pouze naznačené v původní verzi. S inovovaným názvem Addition4Palm je k dispozici ke stažení zatím v první betaverzi ...