PALMAREPORT: Nahatý Tungsten T5, Clié PEG-VZ90 i v USA a TomTom Navigator 2004

Clié PEG-VZ90 jde do prodeje i v USA

Po překvapivém oznámení nového modelu s OLED displejem v minulém měsíci jde zařízení Sony PEG-VZ90 do prodeje. A to nejen v Japonsku, kde se měl model v jako jediné zemi prodávat, ale také ve Spojených státech. Nejedná se však o oficiální prodej, jde o distribuci přes společnost Dynamism. Ta se také postará o lokalizaci zařízení, jehož Palm OS systém je standardně dostupný pouze v japonštině, do anglického jazyka. Za to si dovozce také nechá bohatě zaplatit - v Japonsku bude model k dostání za 90 tisíc jenů, tedy v přepočtu zhruba $820. V USA už však za cenu 1099 amerických dolarů.

Zdroj: Brighthand

Rozebraný Tungsten T5

PDA palmOne Tungsten T5 byl odhalen a po přibývajících recenzích se objevily první snímky rozebraného zařízení. Jak tedy T5ka vypadá pod obalem, můžete posoudit z následujících fotografií, které pořídil úřad FCC.

Zdroj: BargainPDA

TomTom Navigator 2004

Výrobce populárních map společnost TomTom oznámil brzké vypuštění TomTom Navigatoru 2004. Update stávajících map bude dostupný jak pro Pocket PC, tak Palm OS platformu a přináší vylepšené mapy, přidává jména amerických ulic a další nepatrné změny jako zanesení velké množství nových informačních bodů. Cena map zatím známa není, zřejmě však bude stejná jako doposud.

Zdroj: TomTom