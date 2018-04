PALMAREPORT: MP3 pro 9210, Návrat Wolfensteina a další novinky

Přecházíte ? Staré příslušenství nevyhazujte !

Adaptér Bridge umožní připojit některé periferie při přechodu z některého ze starších řad Palmů (III/IIIx a V/Vx) na nový model s univerzálním konektorem.

Bridge si můžete objednat za $29,95. Podle slibů firmy Palm, Inc. by to měl být na několik let poslední přechod, neboť nový univerzální konektor bude montovat do všech nových Palmů.

AstroWing - Palm IIIc ještě nepatří do starého železa ...

... s novým ovladačem AstroWing Sound FX Gamepad od firmy Astronest získáte za $59,99 skvělý ovladač ke hrám - s čtyřsměrným kurzorem a čtyřmi tlačítky pro střelbu. Jsou zde i dvě tlačítka pro výběr. Výhodou je inetrní reproduktor a výstup na sluchátka. V adaptéru je totiž vestavěn zvukový chip od firmy YAMAHA, takže pocit při hraní vým zlepší skvělé zvuky (vícekánálový zvuk ve stereu, podpora MIDI). Adaptér má vlastní napájení dvěma AAA bateriemi. S adaptérem si můžete zahrát několik zajímavých her - jako AstroCommander, Seed.

Wolfenstein pro PocketPC !



Máte PocketPC s ARM procesorem ? Pak si můžete stáhnout předělávku legendární hry Wolfenstein3D. První vydání zatím podporuje pouze demo data soubory Spear of Destiny. Stánout lze zde.

Bluetooth CF kartu ...

.. prý brzy nabídne firma Link Evolution's. Bude určena pro Windows a PocketPC a handheldy s CPU SH3, MIPS a StrongARM.

Rozměry jsou 47.8 X 42.9 X 6.0 mm a váha 15 gramů.

Compaq začal expedovat Pocket PC 2002

Firma Compaq začala po prodlevě expedovat upgrade Pocket PC 2002 pro starší iPAQy. Vyřizují se první předobjednávky.

MP3 pro telefony Nokia 9210/9290 !



Novou verzi MP3 přehrávače MP3Go pro telefon-komunikátor Nokia 9210/9290 vydala firma m-internet.com Limited. Přehrávač podporuje playlist kompatibilní s WinAmp a MS Media Player formát. Umožňuje definovat vlastní skiny. Hudba se automaticky přeruší při vyřizování hovoru. Program stojí $60. MP3Go by měl být dostupný i pro telefon Nokia 7650.

Jak čtenáři Palmare.cz používají češtinu ?



Poslední anketa na Palmare přinesla očekávané výsledky - 69% účastníků ankety používá jen "malou" lokalizaci - tzn. podporu diakritiky pro korektní zobrazení a psaní znaků s nabodeníčky. 22% uživatelů používá kompletní počeštění PDA a 9% nepoužívá lokalizaci vůbec.

Novell - podpora handheldů

Podle vyjádření firmy Novell, Inc. firma připraví podporu využívání handheldů ve firemních sítích prostřednictvím produktu ZENworks for Handhelds. Produkt ZENworks for Desktops má dnes asi 35 milionů uživatelů a řada z nich volá po propojení s handheldy a ostatními mobilními zařízeními. První podrobnosti by měly být známy již na počátku roku 2002. Informaci přinesl AllNetDevices.com.