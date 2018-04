PALMAREPORT: Gamepady pro Clié, SmartPad pro PocketPC a další aktuality

Heavy Armour 2000 - do nepohody

Firma Otter Products nabízí mimořádně odolné pouzdro pro Palmy řady m100, m500, III a V, pro Visory DeLuxe a Edge, pro iPaqy a Casio E125. Cena pouzdra je $69,95, verze s neoprénovým řemenem je o $10 dražší.

Data lze zadávat pomocí stylusu i při zavřeném pouzdře. Zákazník si může vybrat jeden z dostupných barevných odstínů. Pouzdro je idální pro použití PDA v terénu i v nepříznivých klimatických podmínkách (ochrana proti sněhu, dešti, prachu).

Q-Pad Gamepad pro handheldy Clié ...

... začala prodávat firma PDAsia. Lze si jej již objednat za $35,90. Nasune se na handheld zespodu a zakryje hardwarová tlačítka. Je k dostání pro řady "S" a "N", nikoliv zatím pro řadu "T". Tlačítka jsou programovatelná.

Palmy pomáhají zachraňovat vojáky

Národní garda z Nevady, jejíž jednotky jsou rozmístěny ma mírové misi v Kosovu, používá handheldy značky Palm jako pomocníky lékařského personálu umístěného na palubách záchranných vrtulníků UH-60 Black Hawk. Na počítačích běží programy Med-Media od firmy Med-Media, Inc.. Vstupní informace jsou vloženy do Palmů ještě v helikoptéře a následně synchronizovány do databází po předání pacienata do vojenské, či civilní nemocnice. Ošetřující personál tak ihned získá maximum čerstvých informací o pacientovi.

"Palmy nám uspoří několik minut, které mohou být pro pacienta velmi kritické - při jeho převozu. Komunikace s lékaři a sestrami v nemocnici je nyní díky Palmům asi o 60% rychlejší." uvedl seržant Mark Stevens.

Linksys představil CF kartu s 802.11b

"Bezdrátovou" CF kartu včera představila firma Linkysys. Bude stát $129 a je určena pro počítače s PocketPC.

SmartPad i pro PocketPC

Minulý týden jsme představili úspěšný víceúčelový obal od firmy Seiko SmartPad.

Firma Seiko nyní oznámila, že začne vyrábět SmartPad i pro PocketPC. Bude stát $169.

iBall - kamera pro iPaqy

Parametry - SVGA rozlišení 800x600 pixelů, real-time video komprese v AVi formátu. Lze ukládat přímo na CF kartu. Cena ani dostupnost ještě nejsou uváděny.

P2P swapping - nyní i pro PDA !

Firma Sun Microsystems oznámila, že její Jxta protokol peer-to-peer (P2P) lze nyní použít i na mobilních zařízeních, jako jsou handheldy, či mobilní telefony. Tento update přidá podporu do Java 2 Micro Edition (J2ME) a umožní uživatelům handheldů přístup k souborům, či aplikacím a sdílení dat s ostatními systémy založenými na Jxta P2P síti. Systém umožní personálu, vybavenému více zařízeními (třeba PC a PDA), lépe sdílet data s jinými uživateli. Informaci přinesl CNet.