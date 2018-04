PALMAREPORT: Flipcover pro nové iPaqy, TomTom GO s předinstalovanými mapami a sblížení dvou gigantů

Nové iPaqy dostanou flipcover

Okolo PDA novinek společnosti HP je v poslední době poměrně rušno. Po prvních fotografiích a informacích týkajících se nových zařízení začínají prosakovat další fakta. Modely série hx2000 mají totiž dostat od výrobce flipcover, tedy pevnou, vyklápěcí ochranu displeje. Ta má na rozdíl od klasických pouzder tu výhodu, že je součástí PDA a obrazovka tak může být vždy, když je potřeba, zakrytá. S hardcase se flipcover sice srovnávat nedá a při případném pádu PDA na zem jej moc neuchrání, pro roztržité či líné majitele, kteří nosí kapesní počítač všude s sebou, však může být tato ochrana vítanou součástí zařízení.

Zdroj: Brighthand

palmOne prohloubí spolupráci s Microsoftem

Podle této tiskové zprávy začne palmOne blíže spolupracovat s Microsoftem. V počáteční fázi se má jednat o licencování Exchange Serveru přes ActiveSync pro nové komunikátory palmOne. Prvním z takto vybavených by měl být Treo 650. Starší Treo 600 či nový Tungsten T5 by tuto možnost nabízet neměl.

Zdroj: palmOne

TomTom GO - navigace s již nahranými mapami

Výrobce map TomTom začal na americkém trhu nabízet zařízení TomTom GO, které obsahuje již předinstalované mapy. Odpadá tak starost s jejich dodatečným sháněním a nahráváním a zařízení lze vzít prakticky kamkoliv.

TomTom GO je poměrně zajímavý, jedná se o okleštěné PDA s 200MHz procesorem ARM920T. Mapy jsou zobrazovány na 3.5 palcové LCD obrazovce o rozlišení 320 x 240 bodů. Velikost paměti je 32MB RAM, kapacita Li-Ion baterie slušných 2200 mAh.

Kupce by mohla odradit počáteční cena, která se pohybuje okolo $1,000, stejně jako fakt, že předehrané jsou pouze detailní mapy USA.

Zdroj: ChaitGear