PALMAREPORT : Clié s 16MB, i705 již brzy, GoType pro Palmy a další aktuality

Chcete na Clié 16 MB RAM?

Na světě je první řešení upgrade pro počítače Sony PEG Clié N610/710/160C. Nabízí se na stránkách PalmPilotUpgrade.com za $139. 4MB flash ROM pro Clié N710C pořídíte u stejné firmy za $69.

Palm i705 již brzy?

Pověsti o tom, že by se nový bezdrátový Palm i705 mohl objevit někdy v lednu 2002, přinesl server PalmInfocenter. O počítači jsme vás informovali již dříve. Měl by to být nástupce bezdrátového Palmu VII/VIIx s univerzálním konektorem a SD/MMC slotem. Prý by měl stát kolem $450, k dispozici bude miniklávesnička za $60.

MSN Messenger a Terminal Serices Client budou v únoru 2002

Ve včerejším článku jsme psali o problémech s upgrade starších iPaqů na Pocket PC 2002 s tím, že v něm chybí některé aplikace. Podle včerejšího sdělení na stránce Microsoftu budou programy MSN Messenger a Terminal Services Client k dispozici v únoru 2002.

GoType pro Palmy m125/500/505!

Firma Landware začala prodávat klávesnice GoType k modelům Palm m125, m500 a m505. Stojí $49,95. Je to o $20 méně, než zaplatíte za stejnou klávesnici pro modely řady m100/105, III či V.

Součástí klávesnice je bonus software - textový editor TakeNote a thesaurus WordSleuth. Recenzi této velmi zajímavé klávesnice najdete u nás.

Stowaway pro Visory Edge

Firmy Stowaway zase nabízí nově svoje skládací klávesnice pro Visory Edge. Stojí $99. Recenze této klávesnice je dvoudílná (první a druhá část).

Adobe Acrobat Reader pro PocketPC

si nyní můžete v plné verzi stáhnout ze stránek firmy Adobe. Aplikace je zdarma.

K mání je verze pro HP Jornada 520, 540 a 560, Compaq iPAQ H3630, H3635, H3670, H3135, H3760, H3850 a H3870, Casio CASSIOPEIA E-125, EM500, E-115 a E-200 Pocket PC. Aplikace podporuje Pocket PC a Pocket PC 2002

WordSmith 2.1 již za pár dní ?

Podle neoficiálních informací by se měli uživatelé brzy dočkat nové verze PalmOS textového editoru WordSmith. Mezi hlavní trháky by měl patřit thesaurus a podpora VFS. Betaverzi lze získat ve skupině na Yahoo group.