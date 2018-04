PALMAREPORT : Chystá Sony Clié S360 ? eBestsellery 2001 a další aktuality

Chystá Sony Clié S360?

Finma Sony prý chystá výměnu low-endového modelu Sony Clié S320. Inovovaný typ Sony Clié S360 by měl mít shodné parametry, ale základní ROMku 16 MB namísto dosavadních 8 MB. Prodávat by se měl za $200. Tuto neoficiální informaci přinesl PalmInfocenter.

PenTool - stylus pro kutily

vyrábí firma Tech center Labs. Pyšní se reklamním sloganem TŘINÁCT V JEDNOM a ve svých útrobách skrývá nástroje, nad nimiž zaplesá nejedno bastlířské srdce.

Posuďte sami - v peru najdete tři dlouhé nože/čepele, dva dlouhé, dvě pilky, pilníček, šroubováčky, odstraňovač krytu drátů, děrovačku, pinzetu a stylus.

Pero se skládá ze tří do sebe našroubovaných segmentů, které ukrývají zmíněné nástroje. - viz přiložené obrázky.



eBestsellery roku 2001!

Seznam nejprodávanějších elektronických knih roku 2001 zveřejňují po uplynutí roku někteří prodejci e-knih. Například na Palm Digital Media je tento žebříček:

1. Stephen King: Dreamcatcher

2. Michael Crichton: Timeline

3. Stephen King: Ridding the Bullet

Server QuoVadis hlásí toto pořadí:

1. Mike Verano: Healing the Inner Worker

2. Mike Resnick : The Oracle Trilogy

3. Peter A. Micheels Braving the Flames

(podrobnější odkazy a další pořadí najdete na uvedených odkazech)

Odstoupil generální ředitel Be, Inc.

Jean-Louis Gassee - CEO firmy Be, Inc. v pondělí odstoupil ze své funkce. V srpnu oznámil zakoupení této firmy Palm, Inc.

Odstoupení generálního ředitele je prezentováno jako logický krok v procesu začlenění firmy. Palm, Inc si od specialistů z Be slibuje přínos při tvorbě nového PalmOS 5.0

Talisker ještě tento měsíc

Microsoft prý představí nový operační systém Windows CE . NET (kódové jméno Talisker) ještě v lednu. Výhodou systému je podpora MSIE 5.5, Media Player 8.0 a Pocket Office.

Nové fonty pro příjemnější počteníčko eKnih

Pro PalmOS Reader nabízí firma AGFA/Monotype nové tři typy fontů. Jsou ze sady fontů s Enhanced Screen Quality (ECQ) technologií, speciálně vyvinutých pro optimalizaci fontů na displejích s nízkým rozlišením. Fonty jsou ve všech čtyřech hlavních PalmOS velikostech, jsou však za poplatek ($14,95).