PALMAREPORT: Ceny PDA dolů ?! T415 očima Martina Kubáta, ActNames5 a další

dneska sem si hrál s T415 (byl jsem první Čech, kdo ji rozbalil, byl jsem jím zklamán, ale pak ji zase vzal na milost). Protože jsem teď lehce ovíněn a můj jazyk pozbyl oněch třpytivých a zábavných konstrukcí, budu se vyjadřovat toliko heslovitě:



* mizernej display

* dost mizernej display

* fakt hodně moc mizernej display

* pomalé vykreslování - jako u M500

* naprosto dokonalé mechanické zpracování - i ten nejmenší detailík je vyveden naprosto dokonale - SLINT

* jiná kolébka než 300/320/610/7x0 - již není travelkitová, jinej

konektor, damned

* IR port není compatible s normálním (např. Vx) - nešlo beamovat ani sem ani zpět

* polyfonní audio nevím, co znamená, ale dost dobře zní - cliedemo je úchvatné

* tenčí než můj Vx, užší a vyšší než můj Vx

* design - zatím neznám hezčího palma

* zvláštní čudlíky (datebook, addressbook, memopad...) jsou prťavý a kolébka je ZVLÁŠTNÍ - činilo mi chvíli problémy s ní pracovat

* po hodině hraní si jsem zjistil, ze držím-li display vodorovně a

koukám na něho šikmo, že není zas až tak hrozný

* krycí pouzdro z jiné hmoty než 610/760 - nějakej blablablapylen

* display je ve vypnutém stavu dost tmavý, teprve po zapnutí dostává barvu, jako má Vx stále

* podsvícení se mi osobně zdálo horší než u 300/320, ale je možné, že to bylo tím velikým očekáváním

* t415 je moc pěknej kousek palmu, ale ten display to dost srazí -

odcházel jsem s rozpačitým pocitem, samozřejmě že si ho koupím, abych měl ucelenou řadu sony clie

* těším se na t600



...hladina mé krve ve víně již klesla pod kritickou hladinu, a proto se raději zdržím dalších komentářů, t415 si jistě své místo na slunci najde, a až klesne cena, bude mít m500 dost složitou pozici. On už ji má teď díky clie peg320 ... Takže resume: jsem rád, že ten display není nic moc, protože kdyby byl takovej, jaký jsem zprvu očekával, stala by se 415 na dlouhou dobu asi monopolním bw palmem, a to není dobré, palmy se musí mezi sebou mydlit a nabízet jeden toto a druhý zase ono.



toť vše Ivane



Martin Kubát