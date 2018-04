PALMAREPORT: Acrobat Reader s VFS, Treo za $3.000 a další aktuality

Handspring a Neomar - společně do průmyslu !

Firma Handspring, výrobce počítačů značky Visor a firm a Neomar oznámily strategické spojenectví, které by jim mělo pomoci dobýt průmyslové trhy. Firma Neomar se zabývá vývojem aplikací pro mobilní zařízení pro providery bezdrátových sítí. Aliance je součástí přípravy vstupu na trh komunikátoru Treo, který by měl být ideálním řešením pro firemní použití.

Acrobat Reader - podpora VFS

Používáte čtečku PDF souborů na PalmOS, program Adobe Acrobat Reader for PalmOS ? Nová verze odstranila jeden z největších zádrhelů programu a má nyní CFS podporu. Konverze souborů může proběhnout rovnou na VFS kartu a program tento soubor dokáže z karty přečíst.

Bluetooth do automobilů ?

Technologii Bluetooth do svých automobilů začně pravděpodobně montovat jako první firma Ford. Bluetooth umožní řidičům i pasažérům telefonovat, surfovat po Internetu a hrát videohry. Plné zavedení Bluetooth do aut Ford předpokládá asi za 2-3 roky. Bluetooth by se v automobilech mohla prosadit i díky postupujícím restrikcím vůči klasickým mobilním telefonům v autech.

Treo za $3050

Vzpomínáte si ještě jak jsme vás informovali o prodeji prvního telefonu - komunikátoru Treo přes aukční EBay ? Treo se nakonec prodal za $3050 (asi 110 tis. Kč).

Pět PDA osobností roku

Svůj tip na pět hlavních osobností roku 2001 ve světě PDA zveřejnil Brighthand :

Derek Brown z Microsoftu za trpělivé úsilí při popularizaci PocketPC počítačů.

David Nagel z Palmu za přínos k prosazení vývoje PalmOS 5.

Laura Rippy z Handango za rozvoj prodeje PDA software i hardware.

John Tidwell a Mark Winstanley za uspořádání říjnového PocketPC summitu v Kalifornii.