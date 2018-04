PalmareFreeware46 - v pondělí se neplatí

Námi nedávno recenzovaný program. FunnySnake TK Creater je malá aplikace, ve které se však skrývá mocný nástroj pro editaci vašich témat Today. Nabízí funkce srovnatelné s Microsoft Theme Generator, umožňuje však editovat témata přímo na zařízení (třeba při jízdě metrem) a to je její velké plus. Najde si jistě své příznivce jak mezi běžnými uživateli, tak mezi hračičky, co nevydrží s jedním skinem déle než dva dny.