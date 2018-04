PalmareFreeware44 - v pondělí se neplatí

Co všechno program umí

Instalace souborů jak do interní paměti, tak na kartu jsou samozřejmostí. Při instalaci na kartu si ale není možné vybrat složku, kam soubory pocestují, soubory pro Palm tak vždy odešlete do defaultního adresáře (ten se dá nastavit). Nemusíte ale zůstávat jen u souborů přímo určených pro Palm, je možné instalovat obrázky (JPG, BMP), zvuky (MID) a texty (TXT). V menu Options pak můžete zatrhnout volbu Adjust PDA date/time a při každé instalaci se nastaví čas dle počítače. Volba Exchange clipboard text bude synchronizovat prvních 256 znaků schránky Palmu do PC a obráceně.