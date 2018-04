PalmareFreeware26 - v pondělí se neplatí

Dnes plníme jeden dluh - do download rubriky zařazujeme skvělý finanční tracker Ma Tirelire, jehož poslední verzi 1.06 mi v pátek poslal jeho tvůrce Maxime Soule. Pokud sháníte "standalone" program na vedení a správu osobních financí a máte hlouběji do peněženky, máte zde skvělý program, díky Davidu Procházkovi navíc lokalizovaný do češtiny. A i když s některým pojmoslovím lze polemizovat a některé chybičky se vloudily ("švícarský frank"), přesto tu máte aplikaci, se kterou mohou pracovat i angličtiny neznalí uživatelé.

Ma Tirelire 1.06 Vynikající freewarový finanční manažer -je ostuda, že jsme ho dosud v naší stahovací rubrice neměli... Má výbavu na úrovni placených produktů v této kategorii a je navíc lokalizován do češtiny. Co si víc přát? Recenze je zde.

Autor : Maxime Soule Download Platforma :

1st AID 1.4 Jestli vám nedělá problémy angličtina, tak vám doporučuji obětovat 300kB někde na kartě a tento program si tam uložit. Nikdy totiž nevíte, kdy jej budete potřebovat. A v případě "nehody" namísto paniky jen spustíte tento program, který může opravdu pomoci.

Autor : Fernando Villanova Download Platforma :

Master Drinks 1.4 Do obliby se dostávají míchané nápoje a tento program vám kromě 649 receptů pro nejrůznější příležitosti přináší mnoho rad, triků a doporučení k jejich přípravě.

Autor : Fernando Villanova Download Platforma :

TVM TVM (časová hodnota peněz) je velmi často zpracovávaná úloha finanční matematiky. Je zde pět veličin: počet období, úroková sazba, současná hodnota, budoucí hodnota a platba. Úkolem je po vyplnění čtyř ůdajů vypočítat ten pátý. Můžete si tak vypočítat splátku úvěru, naspořenou částku na termínovaném vkladu, či spořícím účtu atd. atd. Toto zpracování se vám snaží úkol ulehčit vestavěnou numerickou klávesničkou.

Autor : Terry Fagan Download Platforma :

BMI 1.0 Další jednoduchý propočet BMI indexu. Po vložení váhy a výšky vypočítá BMI a přes tlačítko "More information" si můžete zkontrolovat své výsledky.

Autor : Rodrigo Marban Download Platforma :

Pocket PC Benchmark Jestli si chcete otestovat výkon své mašiny, vyzkoušejte tento benchmarkový program německého IT časopisu PC Professsionell a PC Direkt. Program měří rychlost PocketPC z různých úhlů pohledu - výpočty, heap, grafika, průtok dat a také výkon vaší baterie. Vyžaduje ARM procesor.

Autor : Creative Software Download Platforma :

ftxPBrowser 0.1e Nový freewarový webový prohlížeč pro Pocket PC 2002 podporuje více oken. Jinak je jednoduchý, nepodporuje zatím některé běžné operace, má ale jen 57 kB a umí ukládat obrázky. Autor pracuje na dalším vývoji.

Autor : wakwak Download Platforma :