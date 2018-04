PalmareFreeware 98 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

PALM OS

Smoking v1.0

Smoking je další z řady aplikací majících ambice na to, aby vás odnaučila kouřit. Pokud si chcete evidovat počet vykouřených cigaret, můžete tak učinit právě pomocí tohoto programu. Po každém zakouření stačí zadat datum, kdy jste tak učinili a množství cigaret.

Datum není třeba psát ručně, vybrat jej lze z kalendáře. Každé kliknutí na tlačítko Had A Smoke započítá jednu cigaretu, pod ním je vidět, kolik jste jich měli v aktuální den. Následující statistika ukazuje jednotlivé dny a zaznamenané údaje v nich.

Autor: James Davidson, download zde

Maximus v3.45

Pokud si potřebujete u jednotlivých dnů poznamenávat události pomocí ikonek, vyzkoušejte Maximus - ke každému dni můžete přiřadit celkem až 4 ikony, různě je podbarvovat apod. Ideální řešení pro všechny, kteří si potřebují vést "deník událostí", ale nechce se jim trávit doouhý čas jejich zapisováním.

Nová verze programu přináší vylepšení podpory exportu vybraných událostí z programu do DateBooku.

Autor: WebVisia, download zde



FileZ v6.1

Filez byla zprvu určena jen pro vývojáře, ale s vzrůstající oblibou byla vydána jako freeware pro kohokoli, komu se zalíbí. Získala si výborné hodnocení mezi odborníky a stala se tak jednou z hlavních utilit pro správu souborů. Ty zobrazí ve vašem PDA opravdu všechny a to včetně doprovodných informací o tom, kde jsou umístěny či jakou mají velikost. Nechybí možnost filtrování souborů, zobrazení detailů o každém z nich, stejně jako schopnost odeslání přes IrDU, Bluetooth či některý z programů (například VersaMail).

Autor: nosleep software, download zde



Sol Free v4.2

Sol Free představuje soubor pěti karetních her typu Solitaire. Program se vyznačuje výborným grafickým zpracováním a nechybí mu nic z toho, co by kvalitní karetní hra měla mít. Ačkoliv Sol Free obsahuje u nás nepříliš rozšířené hry Demon, Baker's Game, Klondike Deal 1, Klondike Deal 3 a Spiderette, přesto si s ním lze užít spoustu zábavy.

Autor: smallWare, download zde



AirScanner Mobile Firewall v1.0b

Program AirScanner spadá do kategorie firewallů, tedy aplikací chránících počítač před nevyžádanými útoky z internetu či nadměrnému odchodu/příchodu dat. AirScanner Mobile Firewall dokáže filtrovat pakety a zkoumat odchozí a příchozí TCP/IP trafic a mnoho dalších funkcí známých z PC programů.

Program ke svému provozu vyžaduje operační systém Windows Mobile 2003, majitelé nižších verzí si jej nespustí.

Autor: Airscanner Corp, download zde

Pocket RAR v3.40

Program od tvůrců WinRARu. RAR je vedle ZIPu jeden z nejrozšířenějších kompresních formátů a poskytuje údajné o 8-30 procent účinnější kompresi než ZIP. Aplikace je určena pro Pocket PC 2002.

Nová verze se již nenachází ve stádiu Beta a tak by měla být ještě stabilnější, než ty předchozí.

Autor: Eugene Roshal, download zde



SmallMenu v3.14

Správce úloh a launcher s hierarchickou rozbalovací strukturou. Nová verze programu, který integruje task manager a launcher, přináší plnou kompatibilitu se zařízeními WMSE 2003 podporujícími VGA screen.

Pokud se vám aplikace zalíbí, můžete si za 6,80 USD koupit placenou a dokonalejší verzi SmallMenu Plus.

Autor: Tillanosoft, download zde



SkinStudio v 1.1

Program SkinStudio potěší všechny uživatele populárního přehrávače GSPlayer. Přímo v PDA totiž umožňuje vytvářet skiny, chcete-li kabátky, pro tuto aplikaci. Pomocí SkinStudiu a můžete "převléci" všechny prvky přehrávače, stejně jako zobrazit preview svého výtvoru a mnoho dalšího.

Autor: Tap2, download zde