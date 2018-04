PalmareFreeware 96 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

PALM OS

Job Search v2.0

Pokud se právě ucházíte o práci (či byste chtěli) a obcházíte kvůli tomu více míst, oceníte program Job Search. Ten umožňuje vedení záznamů o zaměstnavateli a pracovní pozici, kterou nabízí. Stejně jako si váš potenciální chlebodárce zaznamenává údaje o vás, můžete vést evidenci i vy o něm. Kromě adresy a kontaktů lze zadat do programu pozici, výši nabízeného platu, vybrat, jak moc vás místo zaujalo a spoustu dalších detailů. Nechybí možnost vložení způsobu, jakým vás má zaměstnavatel o případném výsledku kontaktovat a rovněž dobu, do k tak má učinit.

Autor: John Kowalik, download zde

Tennis Point Logger v1.2

Tennis Point Logger je program sloužící k vedení podrobných statistik o tenisových zápasech. Nejvíce ho ocení ti, kterým neunikne ani set jejich oblíbence a, například kvůli následnému sázení na ně, zaznamenávají každý tenistův pohyb.

Aplikace je stavěna tak, že do ní lze zaznamenávat výsledky při sledování turnaje. Na začátku zadá majitel typ hry, následně jména hráčů a už může skórovat. Při výhře míčku nechybí možnost záznamu jejího typu. Po skončení zápasu lze všechny zaznamenané události prolistovat z logu, či vyexportovat údaje do HTML. Tvůrce programu šel dokonce tak daleko, že zakomponoval grafickou statistiku jednotlivých momentů hry.

Autor: Colin Hudson, download zde

Plogit v0.20

Patříte-li mezi bloggery využívající některý z nejrozšířenějších zahraničních blogovacích systémů, pak je aplikace Plogit právě pro vás. Umožňuje totiž správu blogu, chcete-li deníčku, přímo z vašeho PDA. Plogit podporuje editaci, mazání a přidávání nových zpráv do systémů Blogger, MetaWeblog a MovableType. Po dokončení spotu je možné text ihned umístit na svůj blog, stačí být pouze připojen k internetu.

Autor: Philip Lowman, download zde

FreeWallet - FREE Password Manager v4.0

Ztrácíte se kvůli své důslednosti ve změti hesel k e-mailům či dalším službám? Není nic jednoduššího, než své citlivé údaje svěřit programu FreeWallet - FREE Password Manager v4.0. Ten se již postará o jejich tříděné uložení a zabezpečení. FreeWallet umožňuje uložit údaje jako číslo platební karty a PIN k ní, přístup k e-mailu, ale i sériová čísla k softwaru a mnoho dalších. Ke každé položce nechybí možnost vložení velkého množství detailů, u karty například datum její expirace či číslo do banky pro případ, že by došlo ke ztrátě. U e-mailu lze zase zadat kromě názvu a hesla také POP3 či SMTP přístup, stejně jako telefon na technickou podporu.

Všechny výše popsané vlastnosti by však byly k ničemu, pokud by nebyl program řádně zabezpečen. Toho lze docílit hned v několika rovinách, aplikace je chráněna heslem, je možné také nastavit, aby se vypnula po zadané době či po vypnutí Palmu.

Autor: Ilium Software, download zde

POCKET PC

VitesseLimite v2.2

VitesseLimite je program určený všem řidičům, kteří chtějí být upozorněni na to, že překračují maximální povolenou rychlost. V aplikaci je nejprve nutné nastavit rychlostní limit v dané lokalitě a pokud je vaše PDA vybaveno GPS, budete následně upozorněni nejen zvukem, ale i vizuelně vždy, když danou hodnotu překročíte.

Program je možné přepnout do "night" zobrazení, kromě rychlosti ukazuje také aktuální čas, stav počasí a počet satelitů, ke kterým je řidič právě připojen.

Autor: Guillaume LECLERE, download zde

IS Currency Converter v1.0

Potřebujete-li znát aktuální devizový kurz či vypočítat, kolik byste dostali při převodu jedné měny na druhou, vyzkoušejte program IS Currency Converter. Ten podporuje 29 světových měn, přičemž jejich kurz můžete editovat buď sami (vhodné například pokud znáte hodnotu a chcete si ověřit, zda vás ve směnárně neošidí), nebo on-line updatem přímo z Evropské centrální banky.

Autor: Indecka Software, download zde

Passman v1.2

Passman je program podobný aplikaci FreeWallet, o které se zmiňujeme výše. Umožňuje rovněž správu hesel a jejich důkladnou ochranu pomocí 512bitového šifrování a ukládání či vyhledávání podle různých způsobů použití. Kromě toho však zvládá také vygenerování hesla, pokud vás zrovna žádné nenapadá. U generátoru je možné nastavit používání určitých znaků (například velká písmena či symboly), stejně jako délku hesla. Databázi můžete také importovat/exportovat do CVS formátu (Microsoft Excel).

Autor: Martini Creations, download zde

15 v1.1

Na závěr si dáme jednu oddechovou hru. Je jí stará puzzlovská klasika v novém kabátě a pod nepříliš říkajícím jménem 15. Ve hře nejde o nic jiného, než o skládání obrazce přesouváním 15ti políček, dokud není obrázek složený. Hra umožňuje načtení také vlastní fotografie, kterou můžete následně skládat místo předdefinovaného motivu.

Autor: Pyva.net, download zde