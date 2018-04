PalmareFreeware 95 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

Animate and Draw v1.0

Pokud hledáte program na malování a současně tvorbu jednoduchých animací, vyzkoušejte aplikaci Animate and Draw. Ta umožňuje při kreslení využití tří druhů štětců, širokou škálu barev, zaslání obrázku přes infra a mnoho dalších voleb. Vytvořit můžete také až 20 jednoduchých animací, které lze uložit, na výběr je opět několik druhů tloušťky štětců, mnoho barev a volba ze tří druhů rychlostí přehrávání výtvoru.

Autor: Alex Wright, download zde

KLeidoscop v1.1.8

Mnozí z vás jistě pamatují či stále mají kaleidoskop, lidově krasohled. Trubička, která po zamíření na světlo vevnitř zobrazovala různorodé obrazce by možná upadla v zapomnění, avšak jak už to tak bývá, byla převedena stejně jako mnoho jiných věcí do podoby spustitelné na PDA. Pomocí programu KLeidoscop si můžete ze svého Palmu vytvořit krasohled podle svého - lze měnit motiv, stejně jako parametry (například rychlost či počet linek).

Autor: Pierre-Yves Tavernier, download zde

ProfileMD Classic v1.0

Chtěli byste mít hezky pohromadě své údaje o zdraví? Pomocí programu ProfileMD Classic pro Palm OS je můžete vést ve vašem PDA. Aplikace umožňuje shromažďovat informace například o vašich alergiích, stejně jako nemocech či operacích, které jste prodělali. Do kolonky Medications lze zapisovat léky, které užíváte a k nim doplňující informace jako jejich dávkování, případně informace o balení.

Autor: Robert Robinson, download zde

PDA Check 1.5

Utilita k zobrazení nejrůznějších systémových informací o vašem Palmu. Ty jsou členěny do kategorií a poskytnou vám detailní pohled na různé údaje - baterie, displej, HotSync, pamět, procesor, ROM a podobně. Nová verze programu přináší podporu Palm OS5 zařízení a přidává tlačítko na refresh.

Autor: Howard Lee, download zde

POCKET PC

GSPlayer v2.08

Nevyhovuje vám z nějakých důvodů vestavěný Media Player ve vašem PocketPC? Pak byste mohli vyzkoušet přehrávač GSPlayer. Ten nad produktem Microsoftu boduje především v podpoře formátů, kromě MP3 zvládá také stále populárnější Ogg Vorbis. Poradí si rovněž s HTTP streamingem, ID3 tagy, má 10 pásmový equalizer, Surround/Bassboost/Reverb/Echo efekty a umožňuje skinovatelnost. Nechybí rovněž časový vypínač a tlačítko hold.

Autor: GreenSoftware, download zde

PocketTweak v4.2.7

PocketTweak je program určený ke konfiguraci PDA zařízení bez nutnosti zásahu do registrů. Pomocí aplikace lze změnit například animaci Windows a menu, font v systému, nastavit výšku a šířku scrollbaru, změnit varování o stavu baterie, nechat vyhlazovat text v Pocket IE či smazat historii navštívených adres v prohlížeči.

Autor: Tillanosoft, download zde

CheckListette v2.1e

Nedávno jsme vám přinesli popis aplikace Groceries pro Palm OS sloužící jako nákupní lístek. CheckListette je podobný program, ovšem pro Pocket PC. Pomocí něj můžete vytvořit až pět lístků s možností následného odškrtávání položek. Aplikace podporuje načtení seznamu z TXT souboru, ten si tak můžete připravit na PC a pak jednoduše importovat do vašeho PDA zařízení. Program umožňuje rovněž řazení vložených potravin podle písmene abecedy a mnoho dalších funkcí.

Autor: Patrick Dugan, download zde

mikroBOOK 0.8o

Další čtečka elektronických textů pro PocketPC a Windows. Umí číst HTML, TXT, RTF, PDB a PRC formáty. Zobrazuje rovněž obrázky a umí číst i ze zazipovaného souboru ZIP/RAR. Text umí zobrazit běžným způsobem i "naležato", můžete měnit fonty (barvu i velikost) a další komponenty. Nová verze programu fixuje mnoho chyb z předchozích verzí.

Autor: David Jean, download zde