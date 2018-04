PalmareFreeware 94 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

PALM OS

Sunrise v0.2

Nevyhovuje vám 2MB limit pro používání programu AvantGo zdarma a nechce se vám platit za jeho rozšíření? Pak můžete zkusit použít pro synchronizaci obsahu webových stránek do svého Palmu jiný program. Jedním takovým je Sunrise. Pomocí něj si na PC sesynchronizujete vybrané weby, které jsou následně překopírovány do PDA a pomocí off-line prohlížeče Plucker se můžete ponořit do jejich čtení.

Sunrise je velmi jednoduchý na používání, zvládá synchronizaci několika webů současně a mnoho dalších užitečných vlastností. K jeho provozu na PC je potřeba Java 1.4.2, pro čtení stažených stránek v PDA program Plucker.

Autor: L. Fridael

TipTap v1.4

Pokud dáváte spropitné po zahraničním vzoru z určitého procenta (15, 20%...) vaší útraty a nechce se vám jej složitě vypočítávat, přijde vám vhod program TipTap. Ten odvodí ze zadané částky a nastaveného procenta právě výši spropitného. Kromě toho dokáže jeho výši či částku útraty rovnoměrně rozdělit mezi zadaný počet konzumentů. Výši spropitného je možné zadat buď ručně, nebo výběrem z nabídky (spropitné od 1 do 65 procent z útraty).

Autor: Nicola Ferralis

Weight Converter Plus v1.0

Program Weight Converter Plus v1.0 sdružuje hned tři užitečné aplikace. První z nich je stejnojmenný Weight Converter. Ten převádí zadanou váhu v kilogramech na tři další váhové jednotky - kameny, libry a unce. Height Converter se postará o převod výšky zadané v centimetrech na stopy a palce a Age Calculator spočítá přesný věk v letech a měsících v desítkové soustavě a zobrazí počet týdnů a dní, které jste vy, či někdo jiný, jehož datum jste zadali, na světě.

Autor: Karnam Ravikumar

Eggs v1.15

Pro chvíle oddechu můžete vyzkoušet hru Eggs. V ní máte za úkol v první řadě rozbít všechna vajíčka a zajistit, aby se z nich vyklubala kuřata. Přitom však musíte uhýbat před pavouky, které lze trefovat kladivem a tím se jich zbavovat. Červený škorpión, který se ve hře také vyskytuje však trefám odolává a tak jediná možnost, jak se ho zbavit, je mu utíkat...

Autor: WebVisia Inc.

POCKET PC

PocketXchange v1.1

Chystáte se na dovolenou, nebo si jen zkrátka chcete rozměnit českou měnu na cizí či naopak a nechce se vám zjišťovat aktuální kurz a peníze podle něj následně přepočítávat? Pak vyzkoušejte program PocketXchange. Ten dokáže mezi sebou přepočítat až 91 měn, a to podle aktuálního kurzu. Ten si totiž aplikace v případě připojení k internetu stáhne a tak jste vždy v obraze, kolik by vás převod peněz z/či na cizí měnu stál.

Autor: BBP Software

What Happened? v1.1

Jste-li příznivci pořadu Kaleidoskop, který přináší v České televizi různá výročí na každý den, pak jistě oceníte program What Happened?. Ten je ve stejném duchu a zobrazí několik jmen lidí narozených právě v daný den. Nechybí rovněž seznam důležitých událostí, které se staly. Pro každý ze dní můžete rovněž zadávat události, které máte naplánovány, ty se následně zobrazí a vy na ně jistě nezapomenete.

Autor: DesignLab

MetrO v5.2.4

Program MetrO jistě netřeba přestavovat. Aplikace, která je dostupná již ve 30 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 240 městech. Nechybí rovněž některá česká, včetně Prahy, Plzně, Liberce, Ostravy, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou či Třince.

Nová verze programu přináší podporu pro zařízení se systémem Windows Mobile 2003 SE, dovoluje plné zobrazení na PDA s VGA rozlišením a několik dalších vylepšení.

Autor: Patrice BERNARD

Galactic Assault v2.0

Hra Galactic Assault není nic jiného než jen další klon populární střílečky Space Invaders. Pomocí tlačítek či stylusu ovládáte svoji vesmírnou loď, kterou sestřelujete všechny nepřátele. Ti se stále více přibližují, což poznáte s každým dalším levelem.

Hra je graficky poměrně vydařená, nechybí slušné zvukové efekty či jednoduchá hudba na pozadí.

Autor: Donavon Mitchell