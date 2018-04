PalmareFreeware 92 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

ADB Idea Library v2.01

Organizátory myšlenek a nápadů jsou na PDA poměrně častým hostem, nebývá však příliš zvykem, že se dobré produkty objevují i ve freeware kategorii. Na PocketPC handheldu si tak můžete dopřát program, který vám pomůže zaznamenávat a posléze třídit a organizovat vaše myšlenky, projekty, postupy apod. Myšlenky mohou mít charakter textu, kresby, hlasové poznámky, či přílohy (souboru). Vše lze strukturovaně třídit a organizovat, linkovat do databáze úkolů. Program toho umí opravdu hodně, podporuje rozlišení až do 600x400 bodů, databáze dovolí zálohovat a je dokonce připraven na spolupráci s verzí pro PC, která se teprve připravuje.

Autor: AtomicDB, download zde

PocketTV Classic v0.14.11



V případě, že hodláte využívat své PDA také pro přehrávání videosouborů, bude nutné nainstalovat odpovídající přehrávač. Jedním takovým, který si poradí nejen s MPEG soubory, je PocketTV Classic. Podporován je samozřejmě fullscreen režim, aplikace si poradí také s přehráváním hudby či obrázků. Nechybí populární snímač obrazovky a mnoho dalších funkcí.

Uživateli je program velmi chválen, zejména pro svoji malou velikost, ale přitom slušnou stabilitu a kvalitu přehrávaného obrazu.

Autor: MpegTV, download zde

PowerCheck 1.8

Nemáte-li nainstalován žádný program monitorující stav baterie či umožňující reset vašeho PocketPC, může vás zaujmout utilitka PowerCheck. Malá, ale užitečná aplikace přidá do Today obrazovky další prvek, který zobrazí stav baterie, velikost volného prostoru na výměnné kartě i v paměti zařízení. Kromě toho je možné pomocí aplikace vypnout LCD či celé PocketPC, případně jej restartovat. Kapacitu baterie můžete nechat zaznamenávat do souboru My Documentslog.txt.

Autor: Yishin, download zde

Lottery Quick Pick v1.2

Rádi sázíte v loterii, ale ve výhru čísel tvořených daty narození vašich blízkých nevěříte a vymýšlet stále nové kombinace vás nebaví? Pak přesně pro vás je program Lottery Quick Pick. Ten neumí nic jiného, než vygenerování náhodných čísel, která můžete následně použít třeba pro vsazení Sportky.

Nevýhodou programu je, že je v jeden okamžik schopen zobrazit maximálně 6 čísel. Zvolit si naopak můžete jejich rozmezí od 1 až do 99.

Autor: PC Counselor , download zde

PALM OS

Eponyms v1.82

Zajímáte-li se o medicínu, zcela jistě vás uchvátí aplikace Eponyms. Ta obsahuje více než 1500 lékařských eponymů (slova, která jsou pojmenována po osobách). Každý z eponymů má obsáhlý popis, nechybí vyhledávání či třídění podle lékařského oboru. Program existuje ve dvou verzích, pro PalmOS i PocketPC platformu.

Autor: Andrew Yee, M.D. , download zde

Auto Buddy v2.0.0



Skvělá aplikace pro majitele automobilu, či motocyklu. Umožní zaznamenávat čerpání pohonných hmot, a to včetně výpočtu průměrné spotřeby či částky na kilometr, vést evidenci cest, servisních prohlídek, oprav, nehod, informací o vozidle a mnoho dalších údajů. Program Auto Buddy má opravdu mnoho funkcí, které využije jen málokdo. O to více překvapí, že je aplikace nabízena zcela zdarma...

Autor: HeFFco , download zde

MyHome v1.1

Program MyHome je jednoduchou aplikací na evidenci vašich plateb se sledováním celkových výdajů po měsících i po jednotlivých kategoriích. U plateb můžete zadávat období od/do a opakování. V nové verzi si můžete vytvořit účty podle zaměření, například pro vůz, domov a další.

Autor: Yaron Shlomo , download zde

Numbers by Bailey v1.5

Numbers je program, který, alespoň podle svého tvůrce, umožňuje čtení vašich myšlenek. Na začátku si vyberete jedno z nabízených čísel (1-31), které si zapamatujete. V dalším okně zatrhnete oblasti, ve kterých se číslo vyskytuje a poté se již můžete přesvědčit, zda program číslo z vašich "myšlenek" přečetl správně, či nikoliv.