PalmareFreeware 91 - v pondělí se neplatí

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

HeartBeat 1.0

Pokud jste si doposud měřili srdeční tep přiložením prstu na tepnu a následným počítáním úderů srdce, jistě vám přijde vhod následující aplikace HeartBeat. Ta se, alespoň o počítání úderů, postará za vás. V rytmu tlukotu budete pomocí stylusu klikat na vyobrazené srdce a následně bude vyhodnocován váš tep. Program kromě aktuální tepové frekvence zobrazuje také průměrný počet úderů za minutu a podporuje zvuk.

Autor: TrashCanOnly, download zde

Big Time by Tong v0.4

Chystáte-li se na cestu do zahraničí, či vás jen zajímá, kolik hodin je právě v některé z mnoha zemí, nemusíte hledat tyto údaje na internetu. Stačí nainstalovat program Big Time. Ten zobrazuje kromě času v lokalitě, kde se nacházíte, také údaje z dalších dvou zemí, a to včetně časové odchylky a dalších informací. Program dokáže zobrazit časové údaje z více než 40 zemí a podporuje možnost přidání vlastního města do databáze.

Autor: WooKok Tong, download zde

BestBuy v1.0

Jistě se vám stalo, že jste někdy stáli v obchodě před regálem se zbožím a přemýšleli, zda vzít menší balení za nižší cenu, nebo větší za vyšší. U něho bývá cena do důsledku většinou výhodnější a ačkoliv mají provozovatelé obchodů povinnost cenu za měrnou jednotku u každého zboží uvádět, leckdy tomu tak není. Právě v takovém případě přichází na pomoc utilitka BestBuy. Ta umožní porovnání dvou cen jednoho zboží v různých velikostech. Po zadání údajů a stisknutí klávesy se ihned dozvíte, která ze dvou cen je výhodnější...

Autor: Pocket Science, download zde

Falling v1.0

Pro chvíle oddechu můžete vyzkoušet jednoduchou hru Falling. V ní nejde o nic jiného než se pohybovat doleva či doprava a pomocí děr v zemi se propadat stále dolů před pohybující se podlahou. Cestou můžete sebrat bonusové body, které navýší vaše skóre. Hra se po chvíli stává zejména kvůli stále stejné obtížnosti monotónní; předejít tomu můžete dodatečným dohráním updatu, který umožní výběr typů podlahy, grafiky i kostek.

Autor: Jude Nelson, download zde

POCKET PC

easySMS v1.56

Pokud se vám nechce vyťukávat SMS zprávy na malé klávesnici mobilního telefonu, můžete je napsat přímo ve vašem PDA a z něj následně také odeslat. Program easySMS podporuje adresář, tzv. dlouhé zprávy (až 760 znaků) či rozesílání více lidem najednou. Nechybí zobrazení protokolu, zda SMS zpráva dorazila. Nově je podporována unicode abeceda či zasílání flash SMS.

Autor: Frank Siedler, download zde

PocketSkype v0.94.0.21 Beta

Vyzkoušeli jste někdy volání přes internet? Pak možná víte, že se tímto způsobem dá poměrně dost ušetřit, či volat zcela zdarma. Internetová telefonie již není doménou pouze stolních počítačů, volat můžete přímo ze svého PocketPC. Stačí stáhnout program PocketSkype, zalogovat či zaregistrovat se a v případě, že máte PDA s procesorem 400+ MHz, systém Pocket PC 2003 a kvalitní internetové připojení (WiFi doporučeno), můžete program začít ihned využívat. Volání dalším uživatelům Skype je zdarma, telefonování na mobil či pevnou linku v mnoha zemích stojí řádově haléře za minutu.

Autor: Skyper Limited, download zde

XnView Pocket - v1.15

Chcete-li pohodlně pracovat s fotografiemi ve vašem PocketPC a zatím jste nenarazili na žádný šikovný program, vyzkoušejte XnView Pocket. Ten, ač je zdarma, nabízí mnoho funkcí, od několika možností zobrazení fotografií či informací o nich až po třídení snímků na základě vybraných kritérií. Nechybí možnost sejmutí obrazu, zasílání fotek e-mailem a další.

Autor: XZeos Software, download zde

Simpsons Theme v1.0

Stejně jako lze u Windows měnit plochu či kompletní styl, můžete u Pocket PC zařízení obměňovat témata. Jedno šikovné nabízí Simpsons Theme, které je, již podle názvu, věnováno populární kreslené rodině ze Springfieldu. Téma pochází z dílny slovenského autora, z jehož stránek můžete stáhnout mnoho dalších výtvorů.

Autor: Dalibor Bartos, download zde