PalmareFreeware 84 - v pondělí se neplatí

Autor: Protože jsem začal používat Palm i jako budík, chtěl jsem na buzení něco lepšího než dodávané melodie. Ale znal jsem jen jedinou cestu, jak melodie do Palma dostat: PalmInstall. Také to je použitelná cesta: vezmu MIDI soubor na PC a uložím ho do Palma. Ale když jsem to poprvé vyzkoušel, samozřejmě na MIDI souboru, který jsem měl po ruce, tak jsem nenašel způsob, jak melodii odstranit (tedy jen tak, že jsem smazal databázi System_MIDI_Sounds.PDB a nahrál ji zpět ze zálohy). Asi takto by se dalo stručně popsat, proč program na editaci MIDI vznikl. Protože se nepředpokládá jiné vážnější použití než jen vytvoření několika vlastních melodií, zvolil jsem (snad :-) jednoduchý textový zápis. Jak takový zápis vypadá si můžete prohlédnout u vestavěných melodií.